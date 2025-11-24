Spready TripleEdge — руководство пользователя с учетной записью для мониторинга в реальном времени
Торговые системы

24 ноября 2025, 08:34
Mohammed Azizul Huq
Специальное уведомление: проверьте эту страницу еще раз через несколько дней, чтобы проверить производительность обновленной версии этого Форекс-робота, который будет торговать более чем 20 парами.

[MT5 version will come soon...]

Статья содержит следующие разделы:

  • ✅ Как настроить этого Форекс-робота
  • ✅ Мониторинг счёта в режиме реального времени
  • ✅ Условие получения БЕСПЛАТНОГО VPS

...................................................................................................

⚠️ Как настроить этого Форекс-робота:

  1. Откройте график EURUSD 5M
  2. Включите «Автоторговлю»
  3. Подключите советника к графику и нажмите «ОК»
  4. Посмотрите это видео на YouTube


Input

⚠️ Конфигурация ввода:


Настройки по умолчанию: риск на сделку = 10$ и настройки = 3, если ваш баланс составляет 500$ или больше (в текущей версии настройка 3 менее рискованна и прибыльна)

Всего 2 параметра.


Риск на сделку: это сумма риска для каждой сделки. На каждые 1000 долларов начального баланса введите 10 долларов для низкого риска. Но вы можете начать с 500 долларов со средним риском. Через несколько недель торговли можно увеличить риск, например, до 20 долларов.


Настройки: всего 5 настроек. Вам нужно ввести значения от 1 до 6. При слабом тренде значение 1 обеспечит хорошую прибыль, а значение 5 — при очень сильном тренде. Ознакомьтесь с результатами торговли в режиме реального времени для различных настроек и решите, какие из них вы хотите использовать. Одну настройку можно использовать для одного счёта MT4. Если вы хотите использовать все 5 настроек, создайте 5 счётов MT4 с начальным балансом 1000 долларов или более на каждом, затем подключите советника к каждому счёту MT4 и укажите настройки.


Требования к кредитному плечу:

Этот советник может использоваться с кредитным плечом 1:1, но для этого потребуется более высокий начальный баланс. Поэтому, если вы хотите использовать этот советник с начальным балансом от 500$, рекомендуется использовать кредитное плечо 1:500 или выше.


Пары:

Этот советник настроен на 7 пар. Все эти 7 пар должны быть точно такими, как указано ниже. Некоторые брокеры используют дополнительные символы, в этом случае советник не будет открывать ордера по этой паре. Большинство форекс-брокеров используют названия пар, похожие на следующие:


EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD

Время сервера форекс-брокера:

Большинство серверов MT4 форекс-брокеров работают по часовому поясу EET. Для повышения производительности рекомендуется использовать любого брокера с серверным временем EET, но советник может работать у любого брокера с другим часовым поясом. Ниже представлен список лучших форекс-брокеров, использующих серверное время EET.


...................................................................................................

Счёт для мониторинга в режиме реального времени:

Войдите в MT4, используя следующие логин и пароль, чтобы подтвердить торговлю, или нажмите на ссылку FXBlue, чтобы проверить сделки. Пароль можно обновить в любое время; посетите эту страницу, чтобы получить актуальный пароль для входа в счёт MT4.

...................................................................................................

Trading started from 22 October 2025.

Initial Balance : 1000 $

MT4 Server : CapitalPointTrading-Demo05 (Broker : IC Markets/IC Trading)

(Этот форекс-робот предназначен для получения пассивного дохода, поэтому рекомендуется выводить прибыль ежемесячно.)

Settings Risk Per Trade   Login  Password  FxBlue Link Average Monthly Profit ( until 12-12-2025) 
1  20 $  55036613
  ForxAnalytics@2025   Link1
 Not applicable (Negative balance)
2  20 $  55036614
  ForxAnalytics@2025   Link2
  023 $
3  20 $  55036615
  ForxAnalytics@2025  Link3
  194 $
4  20 $  55036616  ForxAnalytics@2025  Link4  374 $
5  20 $  55036617  ForxAnalytics@2025  Link5  421 $
6  20 $  55037089  ForxAnalytics@2025  Link6  383 $

...................................................................................................

Prop Trading : 

(На основе следующих двух учетных записей вы можете выбрать настройки, исходя из вашего начального баланса для торговли в проп-фирме или же использовать его для более высокого начального баланса.)

Settings Risk Per Trade  Initial Balance   Login  Password  FxBlue Link
3-4  20 $  5k $  55036716  ForxAnalytics@2025   Link5K
3-4  100 $  500k $  55036680  ForxAnalytics@2025   Link500K

...................................................................................................

   

Условия бесплатного VPS:

Если вы зарегистрируетесь у нашего брокера-партнёра по нашей партнёрской ссылке, вы получите 3 месяца бесплатного VPS + бесплатное обновление Forex-робота. Выполните следующие шаги.


Step 1

Получите Форекс-робота на этой торговой площадке

Step 2

Перейдите по ссылке ниже и зарегистрируйте счет Forex, нажав на ссылку любого форекс-брокера (если у вас уже есть счет у них, используйте другой адрес электронной почты для создания нового счета; мы можем проверить, регистрируетесь ли вы, нажав на нашу партнерскую ссылку).

https://www.mql5.com/en/blogs/post/765570

Step 3

Создайте 1 или несколько РЕАЛЬНЫХ счетов и внесите 1000$ или более на каждый счет (MT4, стандартный счет, кредитное плечо 1:500 или выше).

Step 4

Отправьте следующую информацию через Telegram или сообщение. Сервер MT4, Логин, Пароль.

Получив всю эту информацию, мы активируем форекс-робота на вашем счёте, используя наш VPS с низкими настройками риска: риск на сделку = 20$ и настройками = 3. Вам остаётся только отслеживать счёт через мобильное приложение MT4. Мы сообщим вам за несколько дней до истечения срока действия VPS, после чего вы сможете использовать свой VPS для торговли.

...................................................................................................  

Рекомендации:

Рекомендуется использовать этот советник на 5 разных счётах MT4, по 1000$ на каждом, и применить 5 разных настроек. В среднем каждая настройка приносит 200$ ежемесячной прибыли; это означает общую ежемесячную прибыль в 1000$ при использовании 5 разных счётов. Это отличный пассивный доход. Если вы не уверены в своих силах, попробуйте первый месяц на демо-счёте.



...................................................................................................  

...................................................................................................




