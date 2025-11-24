Spready TripleEdge — руководство пользователя с учетной записью для мониторинга в реальном времени

Специальное уведомление: проверьте эту страницу еще раз через несколько дней, чтобы проверить производительность обновленной версии этого Форекс-робота, который будет торговать более чем 20 парами.
[MT5 version will come soon...]
Статья содержит следующие разделы:
- ✅ Как настроить этого Форекс-робота
- ✅ Мониторинг счёта в режиме реального времени
- ✅ Условие получения БЕСПЛАТНОГО VPS
⚠️ Как настроить этого Форекс-робота:
- Откройте график EURUSD 5M
- Включите «Автоторговлю»
- Подключите советника к графику и нажмите «ОК»
- Посмотрите это видео на YouTube
Настройки по умолчанию: риск на сделку = 10$ и настройки = 3, если ваш баланс составляет 500$ или больше (в текущей версии настройка 3 менее рискованна и прибыльна)
Всего 2 параметра.
Риск на сделку: это сумма риска для каждой сделки. На каждые 1000 долларов начального баланса введите 10 долларов для низкого риска. Но вы можете начать с 500 долларов со средним риском. Через несколько недель торговли можно увеличить риск, например, до 20 долларов.
Настройки: всего 5 настроек. Вам нужно ввести значения от 1 до 6. При слабом тренде значение 1 обеспечит хорошую прибыль, а значение 5 — при очень сильном тренде. Ознакомьтесь с результатами торговли в режиме реального времени для различных настроек и решите, какие из них вы хотите использовать. Одну настройку можно использовать для одного счёта MT4. Если вы хотите использовать все 5 настроек, создайте 5 счётов MT4 с начальным балансом 1000 долларов или более на каждом, затем подключите советника к каждому счёту MT4 и укажите настройки.
Требования к кредитному плечу:
Этот советник может использоваться с кредитным плечом 1:1, но для этого потребуется более высокий начальный баланс. Поэтому, если вы хотите использовать этот советник с начальным балансом от 500$, рекомендуется использовать кредитное плечо 1:500 или выше.
Пары:
Этот советник настроен на 7 пар. Все эти 7 пар должны быть точно такими, как указано ниже. Некоторые брокеры используют дополнительные символы, в этом случае советник не будет открывать ордера по этой паре. Большинство форекс-брокеров используют названия пар, похожие на следующие:
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD
Время сервера форекс-брокера:
Большинство серверов MT4 форекс-брокеров работают по часовому поясу EET. Для повышения производительности рекомендуется использовать любого брокера с серверным временем EET, но советник может работать у любого брокера с другим часовым поясом. Ниже представлен список лучших форекс-брокеров, использующих серверное время EET.
Счёт для мониторинга в режиме реального времени:
Войдите в MT4, используя следующие логин и пароль, чтобы подтвердить торговлю, или нажмите на ссылку FXBlue, чтобы проверить сделки. Пароль можно обновить в любое время; посетите эту страницу, чтобы получить актуальный пароль для входа в счёт MT4.
Trading started from 22 October 2025.
Initial Balance : 1000 $
MT4 Server : CapitalPointTrading-Demo05 (Broker : IC Markets/IC Trading)
(Этот форекс-робот предназначен для получения пассивного дохода, поэтому рекомендуется выводить прибыль ежемесячно.)
|Settings
|Risk Per Trade
|Login
|Password
|FxBlue Link
|Average Monthly Profit ( until 12-12-2025)
|1
|20 $
| 55036613
|ForxAnalytics@2025
| Link1
|Not applicable (Negative balance)
|2
|20 $
| 55036614
|ForxAnalytics@2025
| Link2
|023 $
|3
|20 $
| 55036615
|ForxAnalytics@2025
| Link3
|194 $
|4
|20 $
|55036616
|ForxAnalytics@2025
|Link4
|374 $
|5
|20 $
|55036617
|ForxAnalytics@2025
|Link5
|421 $
|6
|20 $
|55037089
|ForxAnalytics@2025
|Link6
|383 $
Prop Trading :
(На основе следующих двух учетных записей вы можете выбрать настройки, исходя из вашего начального баланса для торговли в проп-фирме или же использовать его для более высокого начального баланса.)
|Settings
|Risk Per Trade
|Initial Balance
|Login
|Password
|FxBlue Link
|3-4
|20 $
|5k $
|55036716
|ForxAnalytics@2025
| Link5K
|3-4
|100 $
|500k $
|55036680
|ForxAnalytics@2025
| Link500K
Условия бесплатного VPS:
Если вы зарегистрируетесь у нашего брокера-партнёра по нашей партнёрской ссылке, вы получите 3 месяца бесплатного VPS + бесплатное обновление Forex-робота. Выполните следующие шаги.
|
Step 1
|
Получите Форекс-робота на этой торговой площадке
|
Step 2
|
Перейдите по ссылке ниже и зарегистрируйте счет Forex, нажав на ссылку любого форекс-брокера (если у вас уже есть счет у них, используйте другой адрес электронной почты для создания нового счета; мы можем проверить, регистрируетесь ли вы, нажав на нашу партнерскую ссылку).
|
Step 3
|
Создайте 1 или несколько РЕАЛЬНЫХ счетов и внесите 1000$ или более на каждый счет (MT4, стандартный счет, кредитное плечо 1:500 или выше).
|
Step 4
|
Отправьте следующую информацию через Telegram или сообщение. Сервер MT4, Логин, Пароль.
Получив всю эту информацию, мы активируем форекс-робота на вашем счёте, используя наш VPS с низкими настройками риска: риск на сделку = 20$ и настройками = 3. Вам остаётся только отслеживать счёт через мобильное приложение MT4. Мы сообщим вам за несколько дней до истечения срока действия VPS, после чего вы сможете использовать свой VPS для торговли.
Рекомендации:
Рекомендуется использовать этот советник на 5 разных счётах MT4, по 1000$ на каждом, и применить 5 разных настроек. В среднем каждая настройка приносит 200$ ежемесячной прибыли; это означает общую ежемесячную прибыль в 1000$ при использовании 5 разных счётов. Это отличный пассивный доход. Если вы не уверены в своих силах, попробуйте первый месяц на демо-счёте.
