Spready TripleEdge — руководство пользователя с учетной записью для мониторинга в реальном времени

⚠️ Конфигурация ввода:





Настройки по умолчанию: риск на сделку = 10$ и настройки = 3, если ваш баланс составляет 500$ или больше (в текущей версии настройка 3 менее рискованна и прибыльна)

Всего 2 параметра.





Риск на сделку: это сумма риска для каждой сделки. На каждые 1000 долларов начального баланса введите 10 долларов для низкого риска. Но вы можете начать с 500 долларов со средним риском. Через несколько недель торговли можно увеличить риск, например, до 20 долларов.





Настройки: всего 5 настроек. Вам нужно ввести значения от 1 до 6. При слабом тренде значение 1 обеспечит хорошую прибыль, а значение 5 — при очень сильном тренде. Ознакомьтесь с результатами торговли в режиме реального времени для различных настроек и решите, какие из них вы хотите использовать. Одну настройку можно использовать для одного счёта MT4. Если вы хотите использовать все 5 настроек, создайте 5 счётов MT4 с начальным балансом 1000 долларов или более на каждом, затем подключите советника к каждому счёту MT4 и укажите настройки.





Требования к кредитному плечу:

Этот советник может использоваться с кредитным плечом 1:1, но для этого потребуется более высокий начальный баланс. Поэтому, если вы хотите использовать этот советник с начальным балансом от 500$, рекомендуется использовать кредитное плечо 1:500 или выше.





Пары:

Этот советник настроен на 7 пар. Все эти 7 пар должны быть точно такими, как указано ниже. Некоторые брокеры используют дополнительные символы, в этом случае советник не будет открывать ордера по этой паре. Большинство форекс-брокеров используют названия пар, похожие на следующие:





EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD