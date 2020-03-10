Валюты восстанавливаются после «черного понедельника»

USD/CAD

Открытие текущей недели ознаменовалось резким падением нефтяных котировок. После того, как в пятницу Россия, Саудовская Аравия и другие ведущие страны ОПЕК не сумели договориться о снижении добычи, цена на черное золото упала сначала на 7%, а с открытием рынка обвалилась к минимумам 2016 года. Мнения аналитиков разделились. Одни предрекают дальнейшее снижение вплоть к 20$ за баррель, другие – быстрое восстановление к диапазону 40-50. Как бы там ни было, ценообразование нефти будет зависеть от того насколько быстро мировая экономика справится с последствиями от эпидемии коронавируса.