Украинскую биржу лишили лицензии

Нацкомиссия Украины по ценным бумагам и фондовому рынку вчера признала лицензию Украинской биржи недействительной.

Данное решение было принято комиссией на основании соответствующих положений (п. 9 ч. 2 ст. 16) закона Украины "О лицензировании хоздеятельности". По этому закону поводом для лишения лицензии может стать причастие других государств к осуществлению контроля над биржей.

Сообщается, что 22,44% ценных бумаг Украинской биржи владеет Московская биржа ММВБ-РТС, 20,64% — собственность Украинского биржевого холдинга, держателем бумаг которого всецело выступает тоже ММВБ. Инвестгруппа «Универ» договорилась с последней о продаже ей 23 процентов акций Украинской биржи.

Ранее планировалось, что российскую долю в Украинской бирже приобретет Dragon Capital.



