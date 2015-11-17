Картина рынков: вторник, 17 ноября, 15.00

Сегодня акции по всему миру убедительно дорожают, восстановив то, что потеряли накануне. Инвесторы ставят на то, что пятничная трагедия в Париже не окажет долгосрочного воздействия на мировую экономику. Европейские и азиатские фондовые рынки поймали попутный ветер из США. Европа растет, азиатские площадки тоже завершили вторник в зеленой зоне. Nikkei вырос на 1,22%; Hang Seng — на 1,15%; KOSPI прибавил 1,06%; S&P/ASX окреп на целых 2,29%. И только Shanghai Composite не сумел удержаться на зеленой стороне и окончил сессию в крохотном, но минусе (-0,04%).

Рынки также реагируют на расхождение взглядов между ФРС США, которая, судя по всему, готова увеличить процентные ставки, и ЕЦБ, планы которого еще сильнее смягчить денежно-кредитную политику привели сегодня к падению евро до семимесячного минимума против доллара. EURUSD к 14.55 опустилась до отметки 1,0675 $. Доллар США растет практически ко всем основным валютам.

Brent росла сегодня до $45,27 за баррель на новостях о французских авиаударах по сирийским позициям, однако сейчас опять падает: к 14.55 она стоит $44,32. Причиной удешевления нефти по-прежнему остается переизбыток сырья на мировых рынках.



Золото продолжает дешеветь, и сейчас фьючерс стоит $1 078,70. На драгметаллы тоже оказывает влияние сильное укрепление доллара и слабеющая экономика Китая - одного из двух крупнейших потребителей золота. Неопределенность и испуг по поводу террористической угрозы сменились на рынке прагматичным ожиданием укрепления



По тем же причинам, на рынке промышленных металлов пока всё в красном: цены на медь снизились до нового шестилетнего минимума и опустились ниже $4600 за тонну.

