МВФ готов дать юаню статус резервной валюты

Китайскую валюту, правда, эта новость пока не очень радует. Эксперты МВФ официально заявили, что поддерживают включение юаня в корзину резервных валют фонда, потому что он теперь соответствует всем требованиям. Однако, юань сегодня поднимался до 6,3627 за доллар при официальном фиксированном курсе в 6,375. К концу торгов пара USD/CNY была на отметке 6,3712. Это странное поведение пары, потому что после пятничных новостей аналитики ждали более сильного укрепления валюты.

На прошлой неделе МВФ опубликовал документ для Исполнительного совета фонда, где есть раздел о том, что юань отвечает требованиям для признания его «свободно конвертируемой валютой». Кроме того, эксперты фонда предлагают включить юань в корзину валют SDR (та самая «корзина» резервных валют). Похоже, власти Поднебесной успели исправить все операционные проблемы, которые выявил фонд в июле этого года. Итоговое решение по юаню примут 30 ноября. Трейдеры оценивают вероятность включения юаня в корзину валют МВФ на 80%. Однако, рынки почему-то не отреагировали как следовало на эту новость.

Несомненно, ответ инвесторов должен быть позитивным для китайской экономики, но, похоже, этого мало, чтобы вызвать резкую волну покупок юаня. После того, как юань признают резервной валютой, Китаю еще нужно будет убеждать множество участников рынка в преимуществах активов в юанях. И постепенно, маленькими шажками валюта будет укрепляться, медленно появляясь на балансах мировых центробанков и суверенных фондов.

Но даже включение в корзину SDR не решит структурных проблем в Китае. Это тем более не изменит фундаментальные основы валюты и условия спроса на нее (существование оффшорной и внутренней торговли юанем, например). Возможно, рост курса валюты будет сопоставим с ростом популярности юаня в качестве резервной валюты в мире. А пока все ждут более точной информации, прежде чем принимать какие-то действия.

Если посмотреть на перспективы китайской нацвалюты в корзине SDR, то, по оценкам экспертов, юань может занять около 9-10% в корзине. Теоретически, примерно три квартала понадобится мировым центробанкам, чтобы пересмотреть и изменить свои инвестпортфели. Однако, как показывает опыт, этот процесс может затянуться и на более длительный срок: так, в 1999 году, когда евро включили в SDR, центробанки растянули увеличение доли евро вообще на несколько лет. Плюс ко всему, у некоторых стран уже есть некоторый запас юаней, поэтому они и не торопятся пересматривать свои резервы.