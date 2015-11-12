Европейские фондовые индексы завершили торги среды в плюсе на хороших отчетах

Торги акциями на рынках Западной Европы закончились вчера на позитивной ноте, индексы продемонстрировали рост благодаря хорошим новостям о слияниях и поглощениях и финансовым отчетам компаний.

Так, к концу сессии сводный индекс Stoxx Europe 600 подрос 0,65%, британский FTSE 100 поднялся на 0,35%, французский CAC 40 - на 0,82%, германский DAX - на 0,7%.

Акции Anheuser-Busch InBev подорожали на 2,2%, SABMiller - на 1,9% после того, как пивоваренная компания AB InBev заявила, что собирается купить британского конкурента SABMiller за $107 млрд. Акции датской пивоваренной компании Carlsberg подросли на 6,2% благодаря хорошим показателям, хотя компания и получила чистый убыток в 4,45 млрд в прошлом квартале. Акции Henkel AG подросли на 6,7% на хорошем прогнозе о прибыли.

Позитивные новости о результатах третьего квартала также помогли подняться акциям Banca Popolare di Milano Scarl - на 6,5%, акции британского оператора связи TalkTalk Telecom Group Plc поднялись на 13%, а вот акции Vivendi SA упали на 5,8%, потому что французский медиаконгломерат не оправдал прогнозов.