Китай запускает прямые торги юанем в паре со швейцарским франком

Китайские власти объявили о том, что начинают прямые валютные торги юанем и швейцарским франком. Об этом сообщил вчера Народный банк Китая: "Это важный шаг для укрепления двусторонних экономических и торговых отношений между Китаем и Швейцарией».

По замыслу центробанков, прямая торговля китайским юанем и швейцарским франком поможет создать адекватный обменный курс валютной пары. Кроме того, эти меры помогут снизить затраты на конвертирование валют для компаний и государства, а также увеличат частоту и объемы использования юаня и франка в двусторонней торговле.

Швейцарский франк — седьмая валюта, с которой Китай разрешил вести прямые торги и обмен на юани. Ранее китайские власти уже договорились о прямых валютных торгах с австралийским, американским и новозеландским долларами, британским фунтом, евро и японской иеной.

Прямые торги между юанем и швейцарским франком начались сегодня. К 11:32 мск пара CNY/CHF на форексе торговалась на отметке 0,1578 (+0,06%).

По мнению некоторых экспертов, данный шаг властей также направлен на то, чтобы юань признали новой мировой резервной валютой.