Фондовая Европа в пятницу выросла

В пятницу фондовые площадки Европы завершили день преимущественно на зеленой территории. DAX прибавил 0,92%; САС 40 вырос на 0,08%; сводный индекс Euro Stoxx 50 увеличился на 0,60%. Stoxx Europe 600 прибавил 0,3%. В минусе закончил день британский индекс: FTSE 100 опустился на 0,18%.

Поведение фондовых индексов в пятницу было связано с американской статистикой по рынку труда, которая оказалась существенно лучше, чем ожидали аналитики. Вероятность роста процентной ставки в декабре увеличилась с 50% до 70%. Это увело доллар вверх, а евро, соответственно, вниз. Снижение евро улучшает положение европейских экспортеров, особенно немецких, что и продемонстрировал в пятницу DAX. Его компоненты, BNW AG и HeidelbergCement AG выросли на 3,3% и на 1,5% соответственно.

Британский индекс снизился из-за горнодобывающих гигантов BHP Billiton и Glencore, которые потеряли более 5,4% капитализации, поскольку сильный доллар дополнительно надавил на котировки сырья.