Безработица США в октябре упала на 5%

(Блумберг) -- Безработица в США в октябре снизилась до 5 процентов, а число рабочих мест выросло на максимальную величину с начала года, что увеличивает вероятность повышения процентных ставок в следующем месяце.

Число рабочих мест, по данным Министерства труда США, выросло на 271 тысячу, превысив прогнозы всех экономистов, опрошенных агентством Блумберг. Согласно медианному прогнозу, рост занятости ожидался на 185 тысяч рабочих мест. Средняя почасовая зарплата увеличилась на максимальную величину с июля 2009 года.

Казначейские облигации США упали в цене, а доллар укрепился после сообщения Минтруда, которое развеяло опасения по поводу возможного замедления роста занятости после более слабых показателей предыдущих двух месяцев. Улучшение динамики рынка труда может стать для Федеральной резервной системы сигналом к повышению ставок в декабре.

«Рынок труда демонстрирует стабильность, - сказал главный экономист по США JPMorgan Chase & Co. Mайкл Фероли. - Буквально все показатели хорошие. Вероятность повышения ставок в декабре теперь весьма велика».