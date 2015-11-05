Как интересно получается в жизненных ситуациях. Пытаясь решить поставленную задачу приобретаешь уйму знаний, порой даже не по теме, теряешь много времени на производство экспериментов и наработку опыта, а результата не достигаешь. А потом откуда не возьмись приходит решение поставленной задачи и преодолевая все препятствия, творческий процесс завершается успехом. В похожей ситуации оказался и я. Наработав опыт, знания и материал, я искал место их размещения и не просто размещения, а компактно и гармонично сочетающихся различных медиа файлов, объединённых одной страницей сайта. Понятно, что пристраивал я свой материал куда можно и куда нельзя, поскольку сам осваивать конструирование сайта не решался, а привлекать сторонние силы было не по карману. И ВДРУГ МНЕ ПОВЕЗЛО, я нашёл платформу ФЛЕКСБИ, предлагаемый сайт на которой мог решить все мои задачки. Конечно я не растерялся, поработал и добился своей цели. Волею судьбы меня увлекла система торгов на ФОРЕКС, но в ней я был полный профан. Однако желания окрыляют и я окунулся в неизведанный мир. Поскольку деньги никогда не были для меня главной целью, я искал новые способы их приобретения, так как сам процесс их приобретения был для меня важнее. Так я вынюхивая и высматривая всё вокруг, оказался на этом сайте. Лёгкая пробежка по страницам позволила мне понять, что это то что я искал. Одно только меня удивило, я регистрировался на сайте BrokerCapital и депозит поместил туда, на терминал МТ-4, а после регистрации на MQL 5 оказалось, что депозит переместился в след за мной, но находясь в терминале, в балансе он не значится, что за фокус я пока не понял. Возможно это и к лучшему, потому что добавленные позже 90 долларов, на счёте BrokerCapital куда то пропали, а доступ к сайту и терминалу ГУГЛ закрыл, ссылаясь на отсутствие защиты от внешних воздействий. Всё описанное это перечисленные события из моей разнообразной жизни , а слова из песни, кто весел, тот смеётся, кто хочет тот добьётся, кто ищет тот всегда найдёт, оказались моим личным девизом.