ФРС не готов повысить ключевую процентную ставку в этом году?!

Начало пресс конференция главы ФРС США Джанет Йеллен принесло первые слухи из зала.

Первые донесшиеся из зала цитаты:

"Председатель Федералдьной Резервной Системы США Джанет Йеллен, мы по прежнему видим что, "существенные вопросы соблюдения и управления рисками" на крупнейших финансовых компаний ФРС регулирует, (но не уточняет какие именно сейчас существуют проблемы или добавления новых элементов в нормативной повестки дня центрального банка).

Г-жа Йеллен, в выступлении, подготовленном для слушаний Комитета по финансовым услугам Палаты представителей, заявил, что "в то время как мы видели некоторые доказательства улучшения управления рисками, внутреннего контроля, управления и" в самых больших фирм "поломок соблюдения в последние годы подорвали доверие" и "это может иметь последствия для финансовой стабильности."Г-жа Йеллен в виду 16 больших финансовых фирм, в том числе крупнейших банков США и страховщиков, находящихся под контролем панели персонала ФРС, известной как Большой заведения надзору Координационного комитета, или LISCC. Она не относится к какой-либо из фирм по имени или подробно: какие проблемы она имела в виду, но сказал, что они "должны решать вопросы Фес Eorope и всесторонне."

Вышесказанное из уст этого руководителя сообщает трейдерам косвенное подтверждение происходящих проблем в финансовом секторе США, а также прежде всего не готовность к моральным рискам финансового регулятора. Повышение ставок таким образом, будет произведено лишь на основании данных роста инфляции, как и ожидалось ранее рядом аналитиков.

В своем выступлении Дж. Йеллен также указала на то, что Федеральная Резервная Система США на сегодняшний день акцентирует внимание на работе малых банков, а также уделяет внимание регламентации, обучению работе финансовых организаций.

Доу Джонс прайм цитирует: "Представитель ФРС Йеллен: Еще много предстоит сделать, чтобы улучшить управление рисками в крупных финансовых компаниях.

Йеллен: ФРС продолжит конкретизировать правила для малых банков".

Отметим, что данные заявления умеренно поддержали снижение валютной пары евро/доллар.

Артем Попов Trend News Урал



