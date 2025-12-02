Фунт к доллару: прогноз на 2026 год от ведущих банков

Прогноз курса фунт к доллару на 2026 год представляет собой сложную мозаику мнений ведущих финансовых институтов. Аналитики сходятся во мнении, что британская валюта столкнется с рядом вызовов, однако существуют и точки зрения, предвещающие ее постепенное восстановление. Ключевыми факторами, влияющими на динамику фунта, остаются процентные ставки, экономический рост и общая макроэкономическая ситуация в Великобритании и мире.

Rabobank: Осторожное снижение и риски для доверия бизнеса

Один из наиболее пессимистичных прогнозов исходит от Rabobank. По мнению экспертов банка, в 2026 году ожидается постепенное снижение курса фунта стерлингов по отношению к евро и доллару. Сохранение процентной ставки Банка Англии на прежнем уровне в ближайшем будущем, скорее всего, негативно скажется на доверии бизнеса. Хотя снижение ставок обычно не является благоприятным фактором для валюты, более широкий контекст британской экономики – медленный рост и низкая производительность – усугубляет перспективы для фунта.

Rabobank также видит риск очередного падения курса фунта к доллару (GBP/USD) до уровня 1,30. Это, по мнению банка, потребует дальнейшего укрепления доллара США в ближайшие недели.

Goldman Sachs: Отставание фунта из-за снижения ставок

Солидарную позицию занимает Goldman Sachs. Аналитики банка прогнозируют, что в ближайшие месяцы фунт стерлингов будет отставать из-за снижения процентной ставки. Это событие, по их мнению, скорее всего, приведет к ослаблению фунта в последующие недели, а не вызовет немедленную реакцию в тот же день.

Scotiabank: Пессимизм преувеличен, потенциал роста до 1,37

Однако не все эксперты разделяют столь мрачные настроения. Scotiabank считает, что пессимизм в отношении GBP/USD как с точки зрения фискальной, так и с точки зрения денежно-кредитной политики преувеличен. Банк ожидает дальнейшего укрепления фунта с потенциалом роста до 1,37 к концу 2026 года. Этот прогноз предполагает, что негативные факторы могут быть переоценены, а британская экономика найдет пути к восстановлению.

Standard Chartered: Ожидание роста GBP/USD до 1,34

Standard Chartered также смотрит на пару GBP/USD с оптимизмом. Банк ожидает, что доллар будет снижаться на фоне дальнейшего снижения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании. В результате, пара GBP/USD, по их прогнозам, вырастет до 1,34. Этот прогноз основан на предположении о более мягкой политике Федеральной резервной системы США, что может ослабить доллар и, соответственно, укрепить фунт.

RBC Capital Markets: Медвежья краткосрочная позиция, но среднесрочное восстановление

RBC Capital Markets занимает более дифференцированную позицию. Банк придерживается медвежьей краткосрочной позиции по фунту, признавая существующие риски. Однако, RBC видит возможности для среднесрочного восстановления. По мнению аналитиков RBC, после незначительных изменений к концу 2025 года, пара GBP/USD может вырасти до 1,43 к концу следующего года, поскольку доллар будет терять позиции на мировом рынке. Этот прогноз предполагает, что текущие проблемы фунта носят временный характер, и в более долгосрочной перспективе ожидается его укрепление.

Общий вывод:

Анализ прогноза фунт к доллару ведущих банков показывает, что рынок фунта стерлингов в 2026 году будет находиться под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны, сохраняются опасения относительно замедления экономического роста в Великобритании, низкой производительности и потенциального влияния снижения процентных ставок на доверие бизнеса. Это подкрепляет пессимистичные взгляды Rabobank и Goldman Sachs, которые ожидают снижения курса фунта.

С другой стороны, существуют и более оптимистичные оценки, основанные на предположении о преувеличенном пессимизме относительно фискальной и денежно-кредитной политики (Scotiabank), а также на ожидании ослабления доллара США из-за снижения ставок ФРС (Standard Chartered и RBC Capital Markets). Эти банки видят потенциал для укрепления фунта, особенно в среднесрочной перспективе.

Таким образом, прогноз на 2026 год для фунт к доллару колеблется между осторожным пессимизмом, обусловленным внутренними экономическими проблемами Великобритании, и робким оптимизмом, связанным с возможными изменениями в глобальной монетарной политике и потенциальным восстановлением британской экономики. Инвесторам и участникам рынка предстоит внимательно следить за развитием этих факторов, чтобы принимать обоснованные решения.

