Цены на нефть снизились: игроки фиксируют прибыль

Вчерашнее ралли нефти сегодня прервалось: во время азиатской сессии обе эталонные марки опять слегка подешевели. Декабрьские фьючерсы на Brent к 10.48 мск подешевели на 0,6% до отметки $50,24. WTI с поставкой в декабре потеряла 0,31% и стоит $47,75.

По словам экспертов, инвесторы переходят на короткие позиции после мощного ралли вчера вечером. Они ожидают, что далее в течение дня цены продолжат снижаться, однако удержатся в узком диапазоне.

Сегодня — день массового выхода PMI в сфере услуг, и поступают хорошие новости из Китая: здесь индекс вырос в октябре самыми высокими темпами за три месяца. Правда, аналитики сомневаются в том, что рост сферы услуг сможет обеспечить достаточный импульс для укрепления спроса.

«Все еще остается маловероятным восстановление цен на сырьевые товары к концу года. Этому мешает усиливающийся доллар и слабые китайские отчеты», — пишет сегодня в своей аналитической записке ANZ. Поэтому нефть пока тоже остается под давлением.

Негативным фактором для нефтяных цен стало и увеличение запасов нефти в США. Вчера вышли данные от API, которые показали рост на 2,8 млн баррелей в течение прошедшей недели. Сегодня, как и обычно по средам, во время американской сессии будет опубликован официальный отчет об инвентаризации из Управления энергетической информации США.



