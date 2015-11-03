Все устали от неопределенности ФРС

Ничто не описывает текущую коммуникационную политику Федеральной Резервной Системы США лучше, чем поговорка: «верблюд — это лошадь, разработанная комитетом».

Разные члены FOMC постоянно говорят, что решение будет «зависеть от данных». Это звучит красиво, пока мы не начинаем понимать, что каждый из них под «зависимостью от данных» подразумевает какую-то свою систему, очень сильно отличающуюся от картины мира других коллег.

Иными словами, стратегия коммуникации ФРС — это беспорядок, и расчистка этого беспорядка кажется задачей даже более важной, чем четкие сроки начала подъема ставок ФРС. В конце концов, даже после того, как ФРС наконец сделает «гигантский» скачок эффективной ставки по федеральным фондам с 0,13% до 0,25%, рынок по-прежнему будет хотеть знать, какая стратегия заложена в дальнейшем. И многие эксперты боятся, что никто по-прежнему не будет иметь ни малейшего понятия о том, что будет дальше.

Будем справедливы: решить, что же нужно делать, — очень непросто, и мнения экономистов полярно разделились по этому вопросу. МВФ призывает ФРС подождать с повышением ставок, в то время как центробанки развивающихся рынков (которых, по идее, и должен защищать МВФ) молят: «Начинайте уже, неопределенность нас убивает».

Игра без правил имела смысл в связи с последствиями финансового кризиса 2008 года, но он уже давно закончился (и даже почти готов начаться новый). Сегодня отсутствие ясности — это одна из главных причин волатильности валютного и фондового рынка, которая, между прочим, совсем не играет на руку ФРС.

Можно попробовать подождать подольше — и принять на себя риски того, что когда инфляция начнет наконец расти — она начнет расти слишком быстро. Это может потребовать очень крутого повышения процентной ставки впоследствии. Соответственно, если ФРС пойдет по этому пути, она должна четко проговорить на публику, что сознательно берет на себя такие риски. Смысл ожидания — в том, что прежде чем начать повышение, нужно убедиться в четких сигналах о росте цен.

Впрочем, вполне возможно, что рост ставки произойдет раньше: в конце концов, экономика США пришла к целевым показателям почти полной занятости, солидно растет и внутренний спрос. Тем временем, ФРС продолжает посылать эффектные, но крайне смешанные сигналы о своих убеждениях и задачах. Не стоит ни преувеличивать риски устойчивых ультранизких ставок для финансовой стабильности, ни полностью игнорировать их. Можно было бы подумать, что очень маленькое, чисто символическое повышение ставки ФРС совершит в декабре, учитывая, как долго руководство ФРС обещало это рынкам. Но есть и реальная причина к тому, чтобы НЕ поднимать ставку: вопросы пиара.

Давайте предположим, что ФРС поднимет процентные ставки на 0,25 базисных пунктов на декабрьском заседании. При этом она пытается сделать все возможное, чтобы дать рынкам максимум успокаивающих мессаджей. Идеальный исход этого события рисуется в розовом свете: все будет хорошо, и ФРС даже не очень обеспокоится, если за этим последует небольшая коррекция фондового рынка. Но реальная опасность — в другом. Если ФРС начнет ужесточение монетарной политики, то она будет немедленно обвинена абсолютно во всем плохом, что будет происходить в американской (и мировой) экономике в течение ближайших 6 — 12 месяцев.

Одно крохотное повышение — и ФРС соберет на себя все шишки за каждый слабый отчет, за каждое снижение котировки, вне зависимости от того, что будет являться тому реальной причиной.

Осторожность регулятора вполне понятна, но хорошие намерения сейчас оборачиваются тем, что слишком много людей говорят, что хватит уже расплывчатости и неопределенности.

Что же делать регулятору?

Вполне возможно, что достаточно будет просто откровенно объяснить: «Сойти с нулевой границы очень трудно: мы хотим увидеть инфляцию выше 3%, чтобы быть абсолютно уверенными». Впрочем, неплохо было бы услышать и противоположную точку зрения: «Мы обеспокоены тем, что если будем ждать слишком долго — слишком затянем процесс». Вне зависимости от того, какой путь выберет ФРС, справедливо уже потребовать от нее четких сообщений о том, что же является ее стратегией и чего ждать в будущем. Кто-то в ФРС (а именно - Джанет Йеллен) должен взять на себя ответственность, принять решение и привести наконец несчастного верблюда к воде.