Настроения на азиатских рынках прохладные из-за слабого PMI в Китае

В понедельник снизились котировки акций практически по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону: инвесторы оценивали данные о трудном положении производственного сектора Китая (хотя темпы спада и замедлились немного в октябре). Эксперты рынков ждут, когда влияние на экономику окажут недавно принятые меры по стимулированию.

Локальные новости тоже возымели свое влияние на рынки: Пекин активно борется с незаконной фьючерсной торговлей. На выходных появились сообщения об аресте руководителя одной из крупнейших китайских частных инвесткомпаний — Zexi Investment. В итоге две компании, чьими крупными пакетами акций владеет Zexi – Ningbo Kangqiang Electronics и Deluxe Family — потеряли максимально разрешенные в течение одного торгового дня 10%.

Shanghai Composite снизился на 1,7%. Снизились акции ведущих компаний, акции которых торгуются на Шанхайской бирже. Например, на 1,1% опустилась цена акций крупнейшего в мире банка по размеру активов — ICBC. Bank of Communications потерял 1,7%.

PetroChina потеряла 2,4%.

Hang Seng снизился на 1,3%. На гонконгский индекс негативно повлияли акции игорной отрасли: Galaxy Entertainment и Sands China потеряли 0,6% и 1,1% капитализации соответственно. Эти данные последовали вслед за тем, как в выходные вышли данные о снижении дохода в Макао на 28,4% в октябре в годовом выражении. Доходность игорной зоны Макао снижается уже 17-й месяц подряд.

HSBC с листингом в Гонконге потерял 1,1%.

Nikkei снизился на 2,1%. Японский индекс скользнул ниже отметки 19 000 и остановился на полуторанедельном минимуме.

Проблемы испытывают предприятия, связанные с китайскими партнерами тесными партнерскими отнгошениями. Проблемы с китайским PMI этими компаниями ощущались особенно остро. Металлургические корпорации Nippon Steel и Sumimoto Metal потеряли более 5% каждая, Kobe Steel упала на 6,5%. Производители строительной техники Komatsu и Hitachi Construction потеряли более 1% каждый.

Более чем на 3% снизились акции крупнейших японских банков, таких как Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group.

Негативно сказались на настроениях рынка и корпоративные новости. Среди тех, кто пострадали от слабой отчетности, например, Kawasaki Kisen Kaisha, рухнувшая почти на 9%. Sharp потеряла 3%.

Kospi — единственный из крупных азиатских индексов, завершивший торги в плюсе (на 0,3%). Этому поспособствовали его компоненты-супертяжеловесы. Samsung Electronics и Hyundai Motors прибавили 0,8 и 1,6% соответственно, а производитель электронных чипов подпрыгнул на 4,7%.

S&P/ASX потерял 1,4%. Австралийский фондовый индекс упал до самого низкого уровня с 14 октября, расширяя потери до шести сессий подряд. Распродажа развернулась в финансовом секторе. Аппетит инвесторов к риску снижается еще и в ожидании политического решения РБА.

Westpac снизил котировку на 2,5%, даже несмотря на сообщение о 3%-ном росте годовой прибыли. Commonwealth Bank of Australia потерял 2,3%.

Цены на золото, которые в начале азиатских торгов снижались до четырехнедельного минимума, увели вниз котировки золотодобывающих компаний Австралии. Evolution Mining и Kingsgate Consolidated потеряли по 4% каждый, Newcrrest Mining снизилась на 2,4%.