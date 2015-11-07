Инвестору - Правильный порядок действий.

Памятка для Инвестора ( применительно к FOREX ).

1. Самый первый и самый важный вопрос, как найти Успешного Трейдера для управления своим капиталом или автора прибыльных СИГНАЛОВ?

Существует мнение: "Инвестируйте в нескольких трейдеров"...



Считаю, что это ошибочный тезис. Подразумевалась аналогия: "Не кладите все яйца в одну корзину", но в данном конкретном случае ( FOREX ) эта аналогия не работает, так как при соотношении 5-95% успешных трейдеров, то бишь "корзин", найти НЕСКОЛЬКО хороших корзин ( успешных трейдеров ) - задача не решаемая.

Правильное решение - найти ОДНОГО успешного Трейдера, затратив все возможные ресурсы, и инвестировать только в одного трейдера. В этом случае риски будут намного ниже, чем инвестирование в нескольких трейдеров.



И сразу возникает вопрос: А как искать этого "Успешного Трейдера"? И на чем нужно заострить внимание при его поиске?



1.1. Анализ истории торговли трейдеров. И здесь необходимо обратить внимание на::

- прибыльность,

- величина просадки,

- стиль торговли.

1.2. Необходимо убедиться, что это настоящая торговля Трейдера, а не копирование чужого счета или чужих сигналов. И в этом случае инвест-пароль к счету не поможет. Продолжительность истории торговли - не менее 3-х месяцев.



1.3. Открытость Трейдера. Должна быть известна история сообщений и публикаций Трейдера, его работы и анализы, должен прослеживаться стиль торговли Трейдера и совпадение этого стиля с историей торговли. Контактные данные Трейдера должны быть известны продолжительное время - проверяются по дате других материалов в интернете. Данные Трейдера не должны фигурировать в черных списках на форумах и сайтах.



1.4. Договор с Трейдером должен быть обязательно.





2. Инвестор должен открывать депозит только на свое имя, за трейдером только управление торговлей.

Очень тщательно подойти к выбору брокера, с анализом всей доступной информации по нему.





3. Контроль со стороны Инвестора за действиями Трейдера при его торговле. Оперативная связь "Инвестор-Трейдер" - обязательно.









