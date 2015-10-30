Фондовые площадки АТР, кроме Японии, снизились

Два главных события, влиявшие сегодня на азиатские рынки— решение Банка Японии оставить денежно-кредитную политику без изменений и отмена политики «одна семья — один ребенок» в Китае.

Nikkei вырос на 0,8% . Торги в Токио были волатильными после решения Банка Японии не расширять свою масштабную программу стимулирования, несмотря на охлаждение инфляции. Базовый ИПЦ (включающий нефтепродукты, но исключающий продукты питания) в стране снизился на 0,2%, хотя ожидалось снижение на 0,1%. Расходы домохозяйств в сентябре упали на 0,4% в годовом выражении, хотя оценка Reuters предполагала 1,2%-ный рост.

Фондовый рынок Японии отреагировал и на успехи корпораций. К примеру, Sony выпустила сильную отчетность за квартал, ее акции прибавили 0,4%.

Производитель детских бутылочек Pigeon увеличил капитализацию на 10,7% сразу, а производитель товаров для личной гигиены и предметов личного ухода Unicharm прибавил 3%. Причиной стало смягчение ограничений по планированию семьи в Пекине. Японские производители вполне логично предполагают, что соседи увеличат спрос на их товары. И наоборот, крупнейший в Японии производитель барьерных контрацептивов, Okamoto Industries, обрушился на 10,1% на опасениях того, что китайский спрос на его товары пошатнется.

Shanghai Composite снизился на 0,1%. В фокусе был финансовый сектор, компании которого сегодня отчитывались за III квартал. Крупнейшая брокерская компания страны CITIC Securities выросла на 3,7% после того, как отчиталась о росте прибыли на 54%.

Bank of China объявил о снижении прибыли в III квартале, его акции подешевели на 3%.

Hang Seng потерял 0,8% капитализации. Однако здесь, как и в Токио, взлетели акции компаний, изготавливающих детские товары. 8% прибавил производитель молочных смесей Yashili International, на 5% выросла компания по продаже колясок China Mengniu Dairy Company. Производитель подгузников Hengan International Group увеличил капитализацию на 2,1%.

S&P/ASX потерял 0,5%. Австралийский индекс снижался вот уже пятую сессию подряд. Акции Australia and New Zealand Banking скользнули вниз на 3,4%, National Australia Banking потеряла 1,7%. BHP Billiton потеряла 1,9%. На фоне снижения цены на золото Evolution Mining и Newcrest Mining потеряли по 3% каждая.

Kospi снизился на 0,2%. Среди наиболее пострадавших — Samsung SDI, который снизился на 4,1% после новостей о том, что он уходит из своего химического бизнеса и продает свою долю в Lotte Chemicals (акции которой, соответственно, обрушились на 13,8%).

LG Electronics потеряла 7,4% после отчета о падении операционной прибыли в III квартале на 37%.

Компенсировать крупные потери биржи помогли тяжеловесы индекса: Samsung Electronics, которая выросла на 3,6% на хорошей отчетности, и Hyundai Motor, акции которой прибавили 1,6%.