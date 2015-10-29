Возможно, ставка ФРС будет поднята в декабре

Члены FOMC заявили, что ужесточение монетарной политики будет рассматриваться на декабрьском заседании. Впрочем, стопроцентного обещания начать действовать в этом году не прозвучало: экономика продолжает расширяться «умеренными» темпами. СКомитет прямо ссылается на возможность увеличения ставки «на следующем заседании», которая основывается на «достигнутом и ожидаемом» прогрессе в достижении целей.

Экономисты пишут: «ФРС ясно дает понять, что планирует поднять ставки в декабре, если ничего не случится».

На совещании в прошлом месяце 13 из 17 чиновников FOMC ждали роста ставки до конца 2015 года (при условии, что рост экономики будет соответствовать прогнозам). Голосование FOMC вчера завершилось с результатом 9:1. За то, чтобы повысить ставку прямо сейчас, проголосовал Джеффри Лакер, глава ФРБ Ричмонда (уже второе заседание подряд).

Джанет Йеллен с коллегами наблюдали за улучшением на рынке труда и за признаками того, как инфляция медленно поднимается по направлению к целевому показателю, несмотря на «встречный ветер» с мировых рынков. Обсуждается первое повышение процентной ставки с 2006 года.

Зато улучшение произошло в других показателях: в сентябре расходы домохозяйств и инвестиции в основной капитал «росли умеренно», а в октябрьском заседании сказано, что они «твердыми темпами растут в последние месяцы».

ФРС подтвердила свои ожидания по инфляции: она должна постепенно вырасти до целевого показателя в 2% в среднесрочной перспективе. До сих пор приглушенная инфляция — повод для беспокойства регулятора и один из главных сдерживающих факторов. За последний год показатели инфляции выросли только на 0,3%. Зато рынок труда растет. В заявлении говорится: «...темпы прироста рабочих мест замедлились, а уровень безработицы оставался стабильным». Это определенное понижение по сравнению с заявлением прошлого месяца, когда наблюдался «твердый прирост рабочих мест и снижение уровня безработицы». Но даже с учетом того, что рост числа рабочих мест замедляется, «показатели рынка труда показывают, что с начала года уменьшилось недоиспользование трудовых ресурсов», говорится в заявлении FOMC.

Позже на этой неделе будут выпущены несколько важных экономических индикаторов, в том числе первоначальная оценка роста в третьем квартале. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, предполагают, что рост ВВП замедлился до 1,6% (по сравнению с предыдущими 3,9% во II квартале).

Еще один камень преткновения для политиков — проблемы глобальных рынков и их влияние на американскую экономику, которое нужно тщательно оценить. Рост ставки оправдан только если экономика США достаточно сильна, чтобы справиться с ростом курса доллара.

Замедление в Китае вызвало снижение цен на сырьевые товары, что дополнительно замедляет инфляцию. Стоимость доллара выросла, что совсем не обрадовало американских экспортеров. Но тем не менее, в сентябре заявления FOMC были более осторожными. Сентябрьские слова о том, что «глобальные экономические и финансовые потрясения могут сдерживать экономическую активность» в свежем заявлении не прозвучали. Было сказано только, что центробанк следит за международной ситуацией.

Резюмируя все, сказанное чиновниками FOMC, сейчас, похоже, ФРС действительно готова действовать, вопреки ожиданиям большинства экспертов.

После заявления FOMC вырос доллар: EURUSD упала с отметки 1,1079 до 1,0901. Правда сейчас, к 9.32 мск, она слегка восстановилась до $1,0938, но все равно находится на 15-недельном минимуме. USDJPY поднялась после заявления с отметки 120,50 до 121,26, однако сейчас снизилась до 120,80.