Заседание ФРС: размышления и прогнозы

Сегодня вновь в центре внимания рынков будет Федеральная резервная система и ее решение по процентной ставке. Кроме того, регулятор должен поделиться планами на будущее. Конечно, никто не ожидает какого-то движения ставок по итогам встречи, и решение будет больше формальностью. Так, по крайней мере, думают почти все аналитики, ведь у Федрезерва и без этого сейчас много проблем: экономика замедляется, так еще и доллар снова пошел в укрепление. «Спасибо» за волнения на валютном рынке скажите Европейскому центральному банку, который недавно практически пообещал, что к концу года примет новые стимулы.

Как раз после заявлений Марио Драги евро резко рухнул к доллару, и это, что не удивительно, привело к укреплению доллара к другим валютам. Не забывайте, что укрепившийся доллар в сентябре был одним из ключевых факторов, почему регулятор не поднял ставки. Глупо ожидать другого решения от ФРС сегодня.

Если посмотреть на состояние американской экономики, то здесь вообще целесообразнее было бы рассуждать не об ужесточении денежно-кредитной политики, а о введении новых стимулов. И вчера мы увидели подтверждения этому. Отчеты по заказам на товары длительного пользования, деловой активности в секторе услуг и потребительской уверенности в США показали очень слабые результаты. Так, по оценкам компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг упал с 55,1 пункта в сентябре до 54,4 пункта в октябре, а это самое слабое значение с начала года. Индекс доверия потребителей в октябре снизился с 102,6 до отметки в 97,6 пункта. Конечно, никакой речи о повышении ставки быть не может.

"Промышленный сектор США близок к рецессии и, скорее всего, уже оказался бы в ней, если бы не сохранялась устойчивая динамика в автомобильном производстве. Поток поступающих данных говорит о том, что первое повышение ставок ФРС состоится лишь весной следующего года", - уверен главный экономист Investment Technology Group Стив Блитц.

И Блитц далеко не одинок в своих прогнозах. Большинство экспертов сомневается в том, что ФРС будет трогать ставки в этом году. Периодически, конечно, возникают сомнения, но тут уже проблемы регулятора — еще в сентябре, когда ЦБ решил не повышать ставку, он получил удар по своей репутации. И теперь рынок вообще не только не верит словам Федрезерва, но и совсем не понимает, чего он хочет.

