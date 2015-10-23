Законопроект касательно манипулирования рынком Форекс был одобрен тремя крупнейшими Банками
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Законопроект касательно манипулирования рынком Форекс был одобрен тремя крупнейшими Банками

23 октября 2015, 13:37
Server Muradasilov
Server Muradasilov
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​Законопроект касательно манипулирования рынком Форекс был одобрен тремя крупнейшими британскими банками – Barclays PLC, HSBC Holdings и RBS. 
Данные финансовые учреждения согласились выплатить компенсацию жертвам Форекс-манипуляций в США в размере 600 млн фунтов стерлингов.
Данное решение было принято на американском федеральном судебном заседании. Компенсации будут выплачиваться ряду заявителей, включая транснациональные компании, а также хедж-фонды и пенсионные фонды, которые потеряли деньги в результате финансовых манипуляций на Форекс со стороны банков.
Среди трех вышеуказанных банков наибольшие расходы, связанные с манипулированием на валютном рынке и нарушением нормативно-правовой деятельности, понес банк Barclays.
#форекс