Законопроект касательно манипулирования рынком Форекс был одобрен тремя крупнейшими Банками

​Законопроект касательно манипулирования рынком Форекс был одобрен тремя крупнейшими британскими банками – Barclays PLC, HSBC Holdings и RBS.

Данные финансовые учреждения согласились выплатить компенсацию жертвам Форекс-манипуляций в США в размере 600 млн фунтов стерлингов.

Данное решение было принято на американском федеральном судебном заседании. Компенсации будут выплачиваться ряду заявителей, включая транснациональные компании, а также хедж-фонды и пенсионные фонды, которые потеряли деньги в результате финансовых манипуляций на Форекс со стороны банков.

Среди трех вышеуказанных банков наибольшие расходы, связанные с манипулированием на валютном рынке и нарушением нормативно-правовой деятельности, понес банк Barclays.