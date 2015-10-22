С августа в России уничтожили 766,876 санкционных продуктов

С 6 августа по 21 октября в России было уничтожено 766,876 тонн товаров, попадающих под санкции. Как сообщают эксперты Россельхознадзора, 679,25 из них пришлось на продукцию растениеводства, 87,626 тонны - на продукцию животноводства. В общей сложности в указанный период было задержано 954,642 тонн контрабанды.

Также в ведомстве сообщается, что за это время в компетентные органы стран-поставщиков было отправлено на подтверждение 7754 фитосанитарных сертификата, в подлинности которых российская сторона была не уверена. Оказалось, что 42 из них действительно оказались поддельными. Кроме того, 93 ветсертификата были также отправлены на подтверждение. Из них положительный ответ получили 91, два до сих пор проверяются.