Киев перечислил «Газпрому» предоплату в 136 млн долларов

Украинский «Нафтогаз» 20 октября перечислил на счет российской компании «Газпром» 136 млн долларов США предоплаты за предстоящие поставки газа. Соответствующее соглашение обе стороны заключили ранее. По словам главы российской корпорации Алексея Миллера, что сразу после поступления средств на счет, газ будет подан. Стоит отметить, что недавно глава украинского правительства Арсений Яценюк обвинил Москву в энергетическом шантаже. По его словам, российская сторона намерена «заморозить» Украину.

В своих комментариях постпред РФ при ООН Виталий Чуркин назвал слова украинского политика пафосными и рекомендовал ему заняться «многочисленными проблемами в своей стране, которая приближается к экономическому кризису». При этом глава российского Минэнерго Александр Новак сказал, что Москва заинтересована в решении газового вопроса с Киевом. Так, российская сторона озвучила ряд конструктивных предложений для этого, но украинские власти их отвергли.