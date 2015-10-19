Экономический рост Китая замедляется до 6.9%

Экономика Китая выросла на 6.9% в третьем квартале, продемонстрировав самые слабые показатели со времён глобального финансового кризиса.

Темп роста в годовом исчислении оказался ниже 7-процентной цели правительства. Несмотря на то что данные немного выше ожиданий, предполагается что они увеличат давление на политиков, с целью расширить денежно-кредитную политику и притормозить замедление. Основной удар по экономике Китая был нанесён чрезвычайной волатильностью фондового рынка летом, а также слабыми экономическими данными, которые вызвали беспокойство на рынках во всем мире. Большинство аналитиков ожидало показатели роста в 6.8% в период с июля по сентябрь. Последние данные по росту появились после неутешительных показателей из Китая. За прошлый месяц резко упали объёмы импорта, в то время как возросшая инфляция укрепила страхи о стремительном замедлении второй по величине экономике в мире. Китай пытался перейти от экспортоориентированной экономики.

Пекин установил официальную цель роста «приблизительно 7%» в течение полного года, но премьер-министр Ли Кэцян сказал, что более низкий темп роста был также приемлем, пока создаётся достаточное количество новых рабочих мест. «Реструктуризация будет толкать экономику в сторону понижения», — заявил Шэн Лайюнь, представитель китайской службы статистики. Но несмотря на замедление в промышленном секторе, Шэн Лайюнь сообщил, что ожидается стремительный рост сферы обслуживания. «Все это указывает на то, что реструктурирование и обновление китайской экономики происходит непрерывно».

Однако аналитики заявляют, что крутое падение импорта означает что внутренний спрос не настолько силён, насколько надеется правительство. В течение трех десятилетий годовой экономический рост Китая составлял в среднем 10%. Начиная с 2010 года, она начал замедляться. Прошлогодний показатель составлял 7.4%, и очевидно что в этой году он будет ещё ниже, что продолжится в 2016 году. Ежеквартальные данные ещё раз подтверждают эти прогнозы. В первом и втором квартале экономическая активность была выше на 7% по сравнению с данными годом ранее. Такие цифры демонстрируют официальные китайские данные, надёжность которых подверглась широкой критике. Однако, нет сомнений что экономика замедляется и возможно в более крупных масштабах, чем это указано в официальных данных. Замедление продолжается несмотря на повторные снижения процентной ставки и другие меры стимулирования, введённые Пекином. Во втором квартале рост действительно превосходил ожидания, соответствуя росту за первые три месяца года. Экономисты, однако, продолжают требовать от правительства более кардинальных мер, поскольку волатильность на фондовых рынках вызывает опасения о возникновении финансовой суматохи и потенциальных общественных беспорядков.