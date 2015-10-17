Oбобщенный Форекс-прогноз на 19-23 октября 2015г.

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

- прогноз для EUR/USD можно считать сбывшимся на 99%. Основной сценарий развития событий для прошлой недели выглядел следующим образом: пара отбивается от верхней границы недельного восходящего канала, уходит к его нижней границе, отскочив от которой вверх, достигает сентябрьского максимума. Все это и произошло в действительности. Правда, пара чуть-чуть не добралась до нижней границы и чуть-чуть перескочила максимум, именно по этой причине оценка за точность прогноза и лишилась 1%;

- схожая ситуация сложилась и с парой GBP/USD. Как и в случае с EUR/USD, предполагалось, что сначала она достигнет дна в районе 1.5250, а затем резко уйдет вверх как минимум до сопротивления 1.5450, что и случилось. Хотя и в этом случае сила инерции внесла определенные коррективы: в своем падении пара смогла достичь уровня 1.5200, правда, затем быстро одумалась и вернулась к заданной поддержке 1.5250. Также и максимум был зафиксирован чуть выше - на уровне круглого значения 1.5500, а отметка 1.5450 стала точкой, к которой пара вернулась к концу недели;

- что же касается пары USD/JPY, то дать какой-либо прогноз на прошлой неделе не представлялось возможным: 33% экспертов голосовали за рост пары, 33% - за боковой тренд и 33% - за движение пары вниз. Последние и оказались правы, хотя падение оказалось достаточно кратковременным, и вскоре пара вернулась к основной поддержке последних двух месяцев;

- USD/CHF - робкие попытки «быков» подтолкнуть эту пару вверх не возымели успеха, и в четверг она достигла указанного экспертами дна в зоне 0.9500, где и оставалась до конца недели.

***

Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских контор, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- относительно будущего EUR/USD, 73% экспертов, а также графический анализ и индикаторы на Н1 проголосовали за дальнейшее падение пары сначала до поддержки 1.1300, а затем и далее, к поддержке 1.1120. Pivot Point в этом случае будет проходить на уровне 1.1200. Что же касается оставшихся 27% экспертов и 85% индикаторов на D1, то, по их мнению, пара не сумеет пробить поддержку 1.1300 и уйдет вверх к максимуму предыдущей недели. Такое развитие событий поддерживает графический анализ на Н4;

- что же касается перспектив для GBP/USD, до тут большинство экспертов, графический анализ и индикаторы на Н4 и D1 считают, что некоторое время пара будет двигаться в коридоре 1.5420÷1.5500. А вот затем прогнозы расходятся: 23% аналитиков при полной поддержке индикаторов настаивают на росте пары до зоны 1.5570÷1.5600, с чем категорически не согласен графический анализ – согласно его показаниям, пара должна уйти вниз к поддержке 1.5350;

- теперь о будущем USD/JPY. 64% экспертов и чуть ли не все инструменты технического анализа считают, что прорыв нижней стороны симметричного треугольника, который пара рисует с конца августа, был кратковременным. По их мнению, все вернется на круги своя: пара как минимум достигнет отметки 120.80, а Pivot Point, как и прежде, будет проходить на уровне 120.00. Однако у такой версии есть и противники: 36% аналитиков и 76% индикаторов на D1 уверены, что 119.50 отныне станет мощным уровнем сопротивления, отбившись от которого пара устремится вниз, к поддержке 118.00;

- для пары USD/CHF также существует два варианта развития событий. Первый – пара отбивается от верхней границы двухнедельного нисходящего канала, достигает его нижней границы в зоне 0.9400÷0.9420, а затем резко уходит вверх, пробивает канал и достигает сопротивления на уровне 0.9580÷0.9600. Такой прогноз поддерживают индикаторы и графический анализ на Н4 и D1, а также 45% экспертов. Согласно же второму варианту, пара сразу, начиная с понедельника, уходит ввысь, пробив верхнюю границу канала. За это голосуют 55% аналитиков и индикаторы, и графический анализ на Н1. При этом треть экспертов убеждена, что пара не остановится на отметке 0.9600, а уйдет еще на 100 пунктов выше.

Роман Бутко, NordFX и Сергей Ершов