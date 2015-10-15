Как Вы думаете, существуют ли форекс закономерности? Некоторые трейдеры утверждают, что никаких закономерностей нет, и быть не может, ведь в таком случае, все бы ими пользовались и сама структура финансового рынка была бы разрушена. В этом тезисе есть доля правды, однако, как быть с торговыми стратегиями? Ведь большинство систем как раз и строятся на закономерностях. Довольно часто рынок дет сигналы, которые очень легко понять и интерпретировать, появляется возможность открытия позиции с прибыльным ее завершением. Главное преимущество нахождения закономерностей заключается в том, что нам не нужно использовать индикаторы или осцилляторы технического анализа, вполне достаточно визуального наблюдения за ценовым графиком.

Форекс закономерности Давайте рассмотрим известные форекс закономерности, которыми пользуются трейдеры во всем мире. Понаблюдайте за изменением цены во время праздников или выходных, когда торговля не осуществляется. Обычно на графике наблюдается разрыв между ценой закрытия и открытия. Цена довольно часто пытается заполнить «не пройденную» часть графика. Если Вас заинтересовал данный метод, можете узнать о нем подробнее, называется «стратегия на гэпах».

Чем сильнее и активнее трендовое движение, тем сильнее будет коррекция. Данную закономерность форекс очень легко объяснить. Я думаю, Вы не редко могли наблюдать, когда после резкого движения вверх цена резко откатывается назад. Дело в том, что из-за резкого скачка на рынке автоматически срабатывают заранее выставленные ордера. Подобная закономерность ярко выражается, если в случае резкого движения «цепляется» важный уровень поддержки или сопротивления. Осцилляторы, такие как Стохастик, помогают трейдеру определить зоны перекупленности и перепроданности. Цена не может идти все время в одну сторону, рано или поздно спрос будет удовлетворен. В такие моменты цена обычно консолидируется.

Объемы торов напрямую влияют на силу и продолжительность тенденции. Если тренд сопровождается высокими объемами, значит, инвестиционный актив интересен игрокам рынка, они готовы заключать сделки, и удерживать тренд в определенной направленности. Подобные тенденции нужны и нам, как раз в таких трендах делается наибольшее количество денег. Если резкий скачок не сопровождается высокими объемами, вполне вероятно, что «впрыск» денег на рынке носит штучный единоразовый характер. Велика вероятность того, что игроки не поддержат направленность тренда.

Боковая тенденция или флэт всегда сменяется активной тенденцией. В редких случаях боковое движение цены плавно переходит в тенденцию. Обычно цена резко направляется в определенную сторону, спровоцированная выходим важных фундаментальных данных. Чем дольше длится флэт, тем сильнее вероятность резкого скачка на рынке.