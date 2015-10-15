Нефть дешевеет на данных о перенасыщении рынка

В четверг нефть продолжает дешеветь. К 11.40 мск Brent стоит $49,59 за баррель, фьючерсы на WTI подешевели до $46,11.

Цена на нефть остается под давлением, в центре внимания рынков остаются запасы в США. Вчерашние данные по запасам от Американского института нефти (API) оказались значительно выше прогнозных. Аналитики ожидали роста нефтяных резервов на 1,8 млн баррелей, а API озвучил цифру 9,3 млн. Позже сегодня ожидаются официальные данные от Управления энергетической информации США.

В то время как WTI летит вниз из-за роста запасов в США, Brent испытывает давление от вчерашних данных по глобальному перенасыщению рынков. Крупнейшие мировые экспортеры нефти добыли с начала года количество нефти, на полмиллиарда баррелей превосходящее спрос. Об этом говорят данные, собранные Reuters.

ОПЕК с января по сентябрь качала в среднем 31,20 млн баррелей нефти в сутки, что на 2 млн баррелей выше спроса на нефть картеля.

Соответственно, растут и запасы нефти. В этом году коммерческие запасы сырья в развитых индустриальных экономиках побила рекорд: в августе они достигли 2,94 млрд баррелей (по данным МЭА). К настоящему моменту профицит нефти снизился с 2,64 млн баррелей в сутки во втором квартале до 1,69 млн баррелей, однако признаков того, что ситуация скоро придет к балансу, пока не заметно. Если экономические санкции в отношении Ирана будут сняты в следующем года, то переизбыток на глобальных рынках станет еще больше.

Впрочем некоторые аналитики оптимистично настроены на долгосрочную перспективу. «Наш базовый сценарий — это Brent, достигающая 85 долларов за баррель к 2020 году», — говорится в отчете Barclays. — «То, что будет происходить с рфнком нефти после 2016 года, зависит от трех основных факторов: влияния замедления в Китае на спрос, возвращения на рынок иранской нефти и от скорости истощения зрелых месторождений».

BMI Research, исследовательское отделение рейтингового агентства Fitch, говорит в своей записке, что импорт сырой нефти в Китай будет продолжать расти в течение следующих пяти лет в среднем на 3,2%. «Это будет результатом более высоких темпов переработки сырья для производства бензина и продолжения накопления стратегических запасов Китаем». За первые девять месяцев 2015 года импорт нефти в Китй вырос на 8,8% и составил 248,62 млн тонн.