Волатильность валютного рынка Форекс

Разработка успешной торговой системы на рынке Форекс обязана включать учет волатильности рынка. Рынок Форекс открыт 5 дней в неделю, 24 часа в сутки, что позволяет не пропустить ни одного его вздоха. Вы, как Интернет трейдер, должны понимать и учитывать временные рамки различных торговых сессий, поскольку валютный рынок в разные отрезки времени может вести себя по-разному.

Каждая из валютных пар, торгуемых на рынке Форекс, имеет определенную волатильность, или разброс цен, причем не только суточную, но и в течение каждой торговой сессии.

Лондонская (европейская) сессия является крупнейшей на валютном рынке и обладает большей волатильностью, чем другие сессии. Во время лондонской сессии производится порядка 30% транзакций, совершаемых за весь день на Форекс. Сессия открывается в летнее время в 6:00 по Гринвичу, а закрывается – в 14:00 (в зимнее время – на час позже). Средний разброс цен по всем валютным парам во время лондонской сессии составляет 80 пунктов. Например, суточный диапазон валютных пар GBP/CHF и GBP/JPY составляет около 140 пунктов. Помимо этих пар, наиболее торгуемыми парами на рынке Форекс в это время считаются USD/CHF, GBP/USD, USD/CAD и EUR/USD. Определение волатильности каждой торгуемой валютной пары позволяет установить уровни риска, ордеров stop-loss и take-profit.

Стоит заметить, что после закрытия лондонской сессии множество крупных инвесторов предпочитает переводить свои инвестиции из европейских валют в американский доллар, поскольку начинается нью-йоркская (американская) сессия, которая является второй по величине торгового оборота на валютном рынке Форекс. Знание этого факта само по себе может стать основой для разработки торговой системы. Наиболее торгуемыми валютными парами во время нью-йоркской сессии, так же как и во время лондонской, являются GBP/CHF и GBP/JPY со средним суточным диапазоном порядка 120 пунктов. Нью-йоркская сессия в летнее время работает в период с 12:00 до 20:00 по Гринвичу. Наибольшая волатильность за день проявляется в период с 12:00 до 14:00, когда работают одновременно обе сессии, европейская и американская.

В Токийской сессии, которая проходит с 0:00 по 8:00 по Гринвичу, наибольшее внимание уделяется валютным парам GBP/CHF и GBP/JPY со средним суточным диапазоном порядка 100 пунктов. Основываясь на предпочтениях различных сессий к разным валютам рынка Форекс, можно построить торговую систему, учитывающую временные зоны, в которых наиболее возможен откат или же продолжение основной тенденции. Временной фактор в совокупности с проверенными индикаторами технического анализа – залог успешной торговой системы!