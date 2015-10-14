В среду котировки золота поднимались выше трехмесячного максимума

Сегодня золотые фьючерсы дорожали до отметки $ 1 175,70 за тройскую унцию. К 14.38 мск котировки снизились до 1 165,00, однако все равно остаются поблизости от максимальных с июля значений. Золото росло после выхода статистики по инфляции в Китае. Опасения дефляционного давления в Поднебесной подпитываются еще и тем, что ФРС пока воздерживается от роста процентной ставки в США. Всё это давит на акции и на доллар, но освобождает от давления золото.

Аналитики рынка ценных металлов говорят: «Большую часть «золотого отскока» можно объяснить тем, что ФРС не станет торопиться поднимать ставку в этом году. Слабость Китая тоже способствует общему росту востребованности актива-убежища».

Второй день подряд падают мировые фондовые рынки, доллар в среду достиг месячного минимума, поэтому золото подскочило почти на 5%. Спекуляции о том, что ФРС отложит повышение ставки как минимум до 2016 года, подпитывают котировки драгоценных металлов.

В Азии, где находятся основные физические рынки золота, в течение сессии был замечен некоторый всплеск интереса к слиткам и ювелирным изделиям.