Золото достигло рекордно высоких показателей за последние 7 недель

В понедельник золото торговалось около 7-недельного верхнего уровня, на фоне слабого доллара и ожиданий, что Федеральная резервная система не увеличит американские процентные ставки в этом году. Цена на спотовое золото оставалась без изменений на уровне 1,157.70 долларов за унцию, получив 1.6% на предыдущей сессии.

Доллар подобрался к самым низким уровням за 3 недели. Металл поднялся до 1,159.80 долларов в пятницу продемонстрировав самую высокую цену с 28 августа. Рост начался сразу после сентябрьской стратегической встречи ФРС, когда стало известно что американский центральный банк очень осторожно относится к идее о сжатии денежно-кредитной политики. Торговая деятельность в течение азиатских часов была менее активной чем обычно, в связи с тем, что японские рынки закрыты по случаю государственного праздника. Американские рынки также будут закрыты в понедельник. Однако, позже на этой неделе инвесторов будут интересовать американские данные по инфляции, розничным продажам и промышленному производству.

«Мы не ожидаем, что американские экономические данные будут очень оптимистичны», — заявил Хоуи Ли аналитик из Phillip Futures.

«Таким образом, доллар может стать ещё слабее на этой неделе. Это может заставить золото снова расти, вплоть до 1,180 долларов», — сообщил он.

Слабые экономические данные могут усилить давление на ФРС, чтобы отложить первое увеличение ставки в США за почти десятилетие. Давление усилилось в начале месяца после слабого отчёта по занятости в несельскохозяйственной сфере и предостережений по мировой экономике. Рынки ожидают первое американское увеличение ставки за почти десятилетие в начале 2016 года. Федеральные должностные лица, все ещё намерены поднять ставки в этом году, но все может измениться в зависимости от ситуации мировой экономики. Хедж-фонды и инвестиционные менеджеры подняли свои бычьи ставки на COMEX по золоту и серебру до 4-месячных верхних уровней, на пятничных данных о задержке увеличения ставки. Также рост цен наблюдался на новостях из Южной Африки. В воскресенье Ассоциация шахтёров и Строительный союз проголосовали за забастовки на предприятиях AngloGold Ashanti, Harmony Gold и Sibanye Gold.

Среди других драгоценных металлов платина подобралась к своему 3-недельному верхнему уровню в 983 доллара, достигнутому на предыдущей сессии. Палладий упал на 0.1% в понедельник, достигнув в пятницу 722 долларов — рекордной суммы за последние 4 месяца.