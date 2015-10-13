Возможности и риски на Форекс

Инвесторы оценивают возможности любого проекта, рассчитывая возможную прибыль и риски. Как правило, чем больше риск, тем больше возможности заработка. Но если возможности валютного рынка достаточно привлекательны, чтобы соблазнить даже самого искушенного инвестора, то риски на Форекс вносят свои коррективы.

Теоретически привлекательность заключается в неограниченности возможного заработка за короткие сроки, но за такие перспективы приходится расплачиваться и высокими рисками. С помощью грамотного управления капиталом и четким расчетом уровней stop-loss их можно снизить. Но насколько же велики риски в торговле на Форекс?

Для начала, рассмотрим наихудший вариант развития событий: торговлю без уровней stop-loss. В таком случае возможность потерять весь депозит одним махом многократно возрастает, ведь, как правило, волатильности любого торгового инструмента бывает достаточно, чтобы уничтожить сумму на балансе всего за несколько дней, если объем ордеров достаточно велик. Придерживаясь же консервативной стратегии, отказываясь играть с агрессивным наращиванием объемов, вариант с отсутствием защитных уровней также является нерациональным. Кроме того, в случае неудачно открытой позиции часто практикуется открытие противоположно направленного, или «встречного» ордера, что смягчает убытки и также является хорошим способом ограничить риски на Форекс.

Если поставить стоп уровень слишком близко – возрастает вероятность, что цена будет задевать его чаще, чем уровень профита. Таким образом, раз за разом сумма в расположении трейдера будет уменьшаться, и уменьшение размера stop-loss вряд ли положительно повлияет на ограничение риска.

Защищать свои инвестиции нужно старым проверенным способом, не стремясь изобрести велосипед – выставлением стопа в два-три раза меньше, чем уровень take-profit, чтобы одна прибыльная сделка покрывала две-три убыточные. Кроме того, стоит воздержаться от открытия позиции более чем 25% от суммы на балансе на один торговый инструмент и 50% на все открытые сделки. Таким образом, это дает возможность защитить деньги от форс-мажорных обстоятельств и потерь, связанных с ними. Свести риски на Форекс к нулю нельзя, разве только не торгуя вообще.

Существует и еще одна стратегия ограничить риски в торговле на валютном рынке Форекс, которая была позаимствована у трейдеров на акциях – диверсификация портфеля. Суть этого подхода – разделения общей суммы между высокодоходными акциями с высоким риском и акциями с меньшей перспективой заработка, но с низкой вероятностью денежных потерь. Несмотря на то, что валюта не приносит дивидендов, вместо доходности можно использовать волатильность торгового инструмента, вкладывая определенную сумму в «подвижный» рынок, а большую часть или половину – в более спокойный и предсказуемый.

Таким образом, возможность ограничивать риски в торговле на рынке Форекс существенно увеличивает шансы на прибыльность торговли, что соответственно повышает интерес инвесторов к этому виду заработка.