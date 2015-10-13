Фондовая биржа Гонконга расширяет спектр торгуемых сырьевых активов

Гонконгская фондовая биржа намерена добавить три ренминби-контракта на металлы и тем самым расширить спектр торгуемых сырьевых продуктов и базу потенциальных участников рынка.

Добавление трех контрактов на металлы также обеспечит более гибкие арбитражные возможности. Гонконг является одним из самых главных финансовых центров в Азиатском регионе, однако в последнее время ему составляют конкуренцию европейские бизнес-центры: Франкфурт, Лондон, Люксембург, Цюрих, Париж.

По словам главного исполнительного директора Гонконгской фондовой биржи Чарльза Ли, новые контракты предоставляют дополнительные инструменты хеджирования и управления рисками. Новые контракты будут торговаться при посредничестве HFKE Corporation Limited с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников.