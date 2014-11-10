Торговля акциями между Гонконгом и Китаем начнется 17 ноября

Долгожданная торговая ниточка, которая будет связывать фондовые Гонконг и Шанхай, протянется наконец 17 ноября. Это будет решающий шаг к фактическому открытию китайского капитала иностранным и своим же, но индивидуальным инвесторам. Беспрецедентный доступ этих фондовых бирж друг к другу, как ожидается, значительно оживит торговлю в регионе и поспособствует большей открытости экономики Китая.

В понедельник Гонконг начнет сотрудничать с китайским регулятором, к тому же Китай собирается расширить использование юаня еще и в Канаду и в Малайзию.



Торговая система, получившая условное название Stock Connect, к 2015 году может повысить среднесуточный объем акций, торгуемых в Гонконге, на 38%, и может в конечном итоге привести к созданию третьей по величине фондовой биржи в мире, с капитализацией 5,6 трлн доларов.

Вдобавок к тому, частные китайские инвесторы могут наконец начать вкладывать часть своего суммарного богатства (8 триллионов долларов) в зарубежные акции. Сейчас все эти деньги сохраняются на депозитах.

Генеральный директор Гонконгского финансового ведомства Норман Чан говорит: «Это — важная веха в либерализации экономики всего региона. Развитие оффшорного бизнеса в Гонконге переходит к новым высотам».

Китайские рынки сегодня подросли на этой информации: даты запуска проекта инвесторы ждали очень давно.

Stock Connect, по первоначальным неофициальным данным, должна была быть запущена 27 октября, но что-то пошло не так: технические или политические небольшие препятствия устраняются в настоящий момент.

На прошлой неделе генеральный директор инвестиционного агентства Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. Чарлз Ли заявил, что о налоговом режиме для торгуемых акций будет объявлено перед самым запуском программы, на следующей неделе.

В Китае на сегодняшний момент есть несколько международных инвестиционных схем, которые ограничены всего лишь единичными фирмами. Эти фирмы обязаны просить лицензию на участие в торгах. Давая иностранцам более легкий доступ к китайским активам, Поднебесная окажет поддержку продолжающемуся ралли фондового рынка и ликвидности.