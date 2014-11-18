Энтузиазм по поводу объединенной биржи Гонконга и Шанхая упал уже на второй день

Широко анонсированная объединенная торговая площадка для акций Шанхая и Гонконга уже на второй день работы растеряла первоначальный заряд бодрости. Вчера акции материкового Китая разлетелись, как горячие пирожки, а гонконгские ценные бумаги вообще практически не пользовались спросом. Сегодня уже и китайские акции раскупаются довольно вяло.

Shanghai – Hong Kong Stock Connect — программа, позволяющая китайским гражданам покупать акции, торгуемые в Гонконге, а международные инвесторы получают доступ к акциям с листингом в Шанхае. Теперь рынки Китая стали более открытыми, и это, казалось бы, звучало очень многообещающе.



Однако энтузиазм инвесторов изрядно потускнел уже через сутки после торжественного открытия совместной площадки. Как и в понедельник, акции материкового Китая вызывают у инвесторов больший интерес, чем ценные бумаги гонконгских компаний.

Торговля ограничена совокупной квотой, равной в общей сложности 300 млрд юаней для акций материкового Китая и 250 млрд юаней для акций, продаваемых Гонконгом.

Сегодня утром после первого получаса торговли были выбраны 9% от ежедневной шанхайской квоты и 1% квоты на гонконгские бумаги. Не наблюдается ни единого признака ажиотажа: мировые информагентства рассчитывали совершенно не на такое спокойное поведение рынка.







