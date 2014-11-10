Российские компании разместят акции на бирже в Гонконге

Крупные российские компании и банки уже готовы размещаться на бирже в Гонконге. После объединения с биржей в Шанхае она может обеспечить доступ к рынку с капитализацией до $4 трлн. Конечно, время сейчас не самое удачное, но деваться некуда - российским компаниям надо возвращать кредиты.

Уже многие сырьевые гиганты планируют представить свои ценные бумаги инвесторам на бирже Гонконга. Об этом сообщает министр экономического развития Алексей Улюкаев сегодня после встречи с министром коммерции и экономического развития Гонконга Грегори Со в рамках саммита АТЭС.

По его словам, «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл» всерьез рассматривают биржу Гонконга как площадку для листинга своих ценных бумаг в азиатской валюте — в гонконгских долларах, например.

Уже через неделю хотят запустить торги на объединенной Гонконгской и Шанхайской бирже.

«Лукойл» планирует привлечь $1 млрд в Гонконге в 2015 году в рамках SPO. «Газпром», в свою очередь, уже разместил глобальные депозитарные расписки (GDR) на Сингапурской бирже. И в октябре сообщил, что хочет расширить список источников финансирования в Азии за счет Гонконгской биржи. «Роснефть» планирует провести листинг акций на гонконгской бирже уже с 2008 года.

Однако у экспертов есть сомнения, насколько активным будет спрос на акции российских эмитентов. Например, ограничивающим фактором может стать то, что азиатские инвесторы не сильно знакомы с российскими компаниями, а размер привлеченных средств, возможно, будет небольшим - объем капитала азиатских инвестиционных компаний меньше, чем, у европейских и американских.