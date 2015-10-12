Будет снят запрет на экспортные поставки нефти из Соединенных Штатов Америки

​Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, в которой большинство составляют представители Республиканской партии, поддержала проект закона о снятии запрета на экспортные поставки нефти. Отметим, что этот запрет действовал прошедшие сорок лет.

Законопроект был поддержан 261 представителем палаты, в то время как против выступили 159 чиновников. В скором будущем проект закона будет вынесен на рассмотрение Сената. Однако, даже если Сенат одобрит этот документ, Барак Обама ранее заявил о том, что воспользуется правом наложения вето для того, чтобы оказать поддержку становлению альтернативных источников энергии.

Отметим, что сторона, поддерживающая отмену запрета, уверяет в том, что это решение будет способствовать упрощению работы нефтедобывающих компаний, также окажет поддержку набирающему обороты буму в этой отрасли государства и даст возможность компаниям Соединенных Штатов отыскать альтернативные источники поставок кроме РФ и ближневосточного региона.

Напомним, что нефтедобывающие компании США уже не раз предпринимали попытки отменить запрет на экспортные поставки, особенно после того, как страна стала не только импортером, но и экспортером нефти в связи с разработкой сланцевых месторождений.



