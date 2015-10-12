Фьючерсы на золото на трехмесячных максимумах

Золото начало неделю уверенным ростом и выросло до максимума с 7 июля. К 11.10 мск декабрьский фьючерс стоит 1 164 доллара за тройскую унцию. Подкрепление желтому металлу оказывает слабый доллар и ожидания того, что ФРС не поднимет процентные ставки до конца 2015 года.

Предыдущая сессия тоже прошла для золота в плюсе — после того, как «минутки» ФРС показали глубокую осторожность членов FOMC в отношении ужесточения монетарной политики.

Торговая активность на азиатской сессии сегодня была чуть сниженной: японские рынки закрыты на праздничные дни.

Позднее на этой неделе инвесторы ожидают данных в США по инфляции, розничным продажам и промпроизводству. Аналитики не ожидают, что экономические данные будут слишком оптимистичными. Поэтому доллар будет под давлением, а золото имеет шансы на рост вплоть до уровня $1180. Дело в том, что выход слабой статистики дополнительно надавит на намерения ФРС впервые за десять лет повысить процентные ставки. Это автоматически надавит на доллар и окажет поддержку золоту: в ситуации глобальной неопределенности люди будут покупать непроцентные активы, такие, как золото, которые считаются "тихой гаванью".





