EURUSD. Выход за границу

R4 1.1520 дневной максимум 26 августа

R3 1.1460 дневной максимум 18 сентября

R2 1.1440 дневной максимум 17 сентября

R1 1.1385 дневной максимум 9 октября

1.1380 текущая цена

S1 1.1340 верхняя граница бывшего канала

S2 1.1300 психологический уровень

S3 1.1260 дневной минимум 9 октября

S4 1.1210 дневной минимум 7 октября

В пятницу быкам по паре удалось-таки преодолеть верхнюю границу среднесрочного канала и закрепиться выше, придав единой валюте существенный восходящим импульс. Негатив после публикации протоколов последнего заседания Федерального Комитета продолжает довлеть над рынком и большинство его участников перестраивают свои позиции в расчете на то, что первое повышение учетной ставки состоится теперь не раньше марта 2016 года. Пока сложно сказать насколько это оправдано. Сами протоколы не содержали чего-то ранее неизвестного, разве что их тон был немного мягче, чем последующие выступления многих членов Комитета, вернее опасений в них упоминалось немного больше. Ситуация в Китае, инфляция, высокий курс доллара и низкие цены на нефть, дополнительные улучшения на рынке труда, все это уже давно было известно. Безусловно, последний релиз Non farm payrolls, который вместо дополнительного улучшения продемонстрировал значительное ухудшение на рынке труда, мог повлиять на восприятие протоколов участниками рынка. А судя по ним, 13 из 17 членов Комитета ожидали повышения учетной ставки до конца текущего года. На выходных Стэнли Фишер заявил, что последние события не окажут существенного влияния на политику Федерального Резерва, имея ввиду пейроллы. Что ж, до середины декабря событий еще предстоит много, и по совокупности влияние на монетарную политику они все-таки окажут. Уже в среду выйдут данные по производственной инфляции и розничным продажам в США. А пока для пары горит зеленый свет по пути на север.

Техническая картина и торговая стратегия.

Тот факт, что пара сумела закрепиться выше верхней границы среднесрочного канала – очень позитивный сигнал для быков. Дневные индикаторы направлены вверх и имеют еще достаточно места для продолжения движения. После длительного простоя в узком диапазоне, часовые уже подбираются к уровням экстремальных значений, предупреждая о возможной паузе. Сегодня выходной день во многих странах и торговля, скорее всего, пройдет в узком диапазоне 1.1350-1.1400. Прорыв ниже нивелирует восходящий импульс, но особых причин для этого пока нет. Покупки около 1.1350-60 стали выглядеть предпочтительнее, с ближайшей целью в районе 1.1400, а затем 1.1460.

Buy limit 1.1360, stop 1.1280, profit 1.1395, 1.1455