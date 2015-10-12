Цены на нефть растут на снижении количества буровых установок

В понедельник подрастают цены на нефть: количество американских буровых установок падало уже шестую неделю подряд, а инвесторы ждут китайской макростатистики, которая должна выйти на текущей неделе.

К 10.50 мск декабрьский фьючерс на Brent стоит $53,34 за баррель, WTI с поставкой в декабре подорожала до $50,08.

На прошлой неделе работающих на американских сланцах буровых установок стало меньше на 9. В итоге общее количество снизилось до 605. За последние 5 недель буровики вывели из эксплуатации в общей сложности 61 установку. Goldman Sachs комментирует эти данные так: «В настоящее время количество буровых указывает на снижение американского производства на 255000 баррелей в день между 3 — 4 кварталами 2015 года».

Замедление буровых работ в США привело к росту цен на WTI примерно на 11% в течение текущего месяца. Это почти на 30% выше их свежего августовского минимума, однако по-прежнему на 20% ниже максимумов 2015 года, достигнутых в мае.

«Сейчас цены поддержало снижение количества вышек в США, но основное внимание на этой неделе будет уделяться выходу торговой статистики из Китая, которая покажет, сохраняется ли высокий спрос на нефть в этой стране», — говорят аналитики ANZ Bank.

Поддержку нефти сегодня оказывает еще и слабый доллар, который делает «черное золото» дешевле для держателей других валют. Morgan Stanley пишет о том, что потенциал роста для нефти с этой точки зрения сохраняется: ФРС дает все больше поводов для сомнений в подъеме ставки до конца 2015 года.