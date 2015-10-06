Золото окрепло на сомнениях относительно роста ставки ФРС

Во вторник золото стабильно: доллар снизился после пятничного слабого отчета по занятости. К 14.18 мск декабрьский фьючерс стоит 1 138,20 доллара за тройскую унцию. Укрепление золота связывается с тем, что слабые отчеты, вероятно, отодвинут сроки повышения процентной ставки ФРС. Значит, давление на непроцентные активы (такие, как, например, драгоценные металлы) ослабится.

Сейчас золото в значительной степени удерживается на результатах пятничного скачка после выхода payrolls: тогда фьючерсы с $1 105,30 подорожали до $1 139,40 в течение двух с половиной часов, это был самый крупный прыжок за последние 9 месяцев. Сегодня доллар на 0,22% снизился к корзине валют (к 14.24 мск). Это тоже оказывает слабую поддержку доллару.

По словам экспертов, ФРС беспокоится о последствиях продолжения низкой инфляции или даже о наступлении откровенной дефляции из-за низких цен на нефть. Но повышение ставки в декабре еще возможно, и поэтому бычьи прогнозы делать преждевременно.



