21
208
ТС " 3 Экрана" по NZD/USD
|2\ М\Ф 0.6055=190
|3 \ ПЦ
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
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Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
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Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
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Покупать выше 0,7220 с целевыми точками 0,7325 и 0,7340
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