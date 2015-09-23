Обзор за 23 сентября от ведущих дилеров Альфа-Форекс

Было:

Швейцария. Сальдо баланса внешней торговли в августе 2,869 млрд. CHF при прогнозе 2,77 млрд. CHF и предыдущем значении 3,579 млрд. CHF.

Еврозона. Индикатор потребительской уверенности в сентябре -7,1 при прогнозе -7,0 и значении в августе -6,9

США. Данные по запасам сырой нефти (по API на 3-ю неделю сентября) -3700К при прогнозе -700К и значении на предыдущую неделю -3100К.

Китай. Индекс PMI для производственной сферы от Markit за сентябрь 47,0 при ожидании 47,6 и значении за август 47,3.

Будет:

Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе ( 23 сентября )

Канада. Изменение объема розничных продаж ( 23 сентября )

Еврозона. Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью ( 23 сентября )

Новая Зеландия. Торговый баланс ( 24 сентября )

Германия. Индикатор условий деловой среды от IFO ( 24 сентября )

Еврозона. ЕЦБ объявляет о распределении по 4-летним TLTROs ( 24 сентября )

США. Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования ( 24 сентября )

США. Число первичных обращений за пособием по безработице ( 24 сентября )

Япония. Индекс потребительских цен ( 25 сентября )

США. Окончательные данные по изменению объема ВВП ( 25 сентября )

США. Индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана ( 25 сентября )

Технический взгляд

EUR/USD Short-term trend – down

Евро/доллар продолжил снижение. Преодолев локальные поддержки 1,1180 и 1,1150, к завершению торгового дня пара протестировала уровень 1,1115. В настоящий момент евро/доллар торгуется в пределах 1,1115/35. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 1,1115 – 1,1200.

Сопротивления: 1,1200; 1,1260; 1,1330; 1,1440;

Поддержки: 1,1115; 1,1090; 1,0810; 1,0710.

GBP/USD Short-term trend – down

От 1,5500/30 фунт, преодолев поддержку 1,5480, снизился к уровню 1,5340, где и торгуется в настоящий момент. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 1,5340 – 1,5500.

Сопротивления: 1,5500; 1,5580; 1,5650; 1,5800;

Поддержки: 1,5340; 1,5270; 1,5180; 1,4850.

USD/JPY Short-term trend – neutral

Начав торговый день в пределах 120,30/55, пара снижалась к локальной поддержке на 119,70. Доллар/йена завершила торговый день ростом на 120,10/20. В среду утром пара торгуется ниже в пределах 119,70/120,25. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 119,70 – 121,10.

Сопротивления: 121,10; 121,90; 122,70; 124,00;

Поддержки: 119,70; 118,60; 118,20; 116,80.

USD/RUB Short-term trend – neutral

От 66,10/30 на открытии биржи пара к середине дня показала максимум возле 66,73. Во второй половине дня рост сменился снижением, завершившимся на закрытии биржи в пределах 65,95/66,15. На премаркете в среду доллар/рубль торгуется на уровне закрытия, возле 65,90/66,25. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 65,60 – 67,20.

Сопротивления: 67,20; 68,30; 68,85; 69,30;

Поддержки: 65,60; 65,00; 64,70; 63,50.

Brent Oil ($) Short-term trend – neutral

В течение торгового дня актив снижался до дневного минимума возле 47,65, после чего снижение сменилось ростом к максимуму на 49,15 к завершению дня. В настоящий момент нефть торгуется в пределах 48,65/90.

Сопротивления: 50,00; 51,00; 52,15; 53,40;

Поддержки: 47,00; 46,80; 45,70; 44,50.

Gold ($) Short-term trend – neutral/down

От 1132,00/1136,00 в течение торгового дня актив продолжил снижение, показав дневной минимум возле 1121,20. В настоящий момент золото торгуется в пределах 1121,60/1125,20. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 1100,00 – 1170,00.

Сопротивления: 1170,00; 1180,00; 1205,00; 1225,00;

Поддержки: 1100,00; 1080,00; 1050,00; 1000,00.

Альфа-Форекс