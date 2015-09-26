Прогноз: Котировки золота и серебра скоро сильно подпрыгнут

Судя по всему, цены на золото и серебро готовы очень быстро и сильно вырасти. По крайней мере, в этом уверен Кейт Неймайер, гендиректор First Majestic Silver Corp. и один из самых популярных управляющих в горнодобывающем секторе.

Он говорит, что совсем скоро все негативные заголовки в прессе сменятся статьями и интервью с успешными инвесторами, такими как Джордж Сорос и Карл Айкан — они-то наверняка уже готовятся совершить сделки перед прорывом. Неймайер уверен, что аргументы для роста очень заметные и их нельзя не заметить. Кроме того, он напоминает, что никогда нельзя точно узнать, достиг ли рынок дна или, наоборот, находится только на верхней точке. "Я знаю, что мы близки к нижней границе. Но меня это не волнует, потому что я долгосрочный фундаментальный инвестор, и я знаю, что мы можем заработать много денег, если купить активы по нынешним ценами, - говорит Неймайер. – Я верю, что рынки в конце концов восторжествуют. Я верю, что спрос и предложение сделают свое дело".

Если верить сообщениям участников рынка, появились новые крупные игроки,которые уже формируют позиции в золоте и серебре, именно поэтому часто звучат заявления о скором росте цен.

Стоимость серебра в $15 за унцию сейчас просто нелогична, говорят аналитики, если учесть, что спрос значительно больше, чем при цене в $50 в последние годы. Рынок ведет себя ненормально, поэтому те, у кого есть возможность, покупают активы в разы дешевле их реальной стоимости. Неймайер уверен, что рынок серебра слишком плотный, а порядок ценообразования непрозрачный.

Долгосрочные фундаментальные показатели сильные, но манипуляции с "бумажным металлом" видны налицо. Потому, наверное, фундаментальный баланс спроса и предложения и делает серебро одним из самых перспективных активов. А золото им и не переставало быть, потому что всегда находится под пристальным вниманием. Кейт Неймайер предсказывает рост цен в ближайшие 6-18 месяцев, хотя серебро будет дорожать быстрее. Он также не исключает, что разница в цене между золотом и серебром упадет с 75 раз до 20. А это значит, что цены на серебро дойдут до трехзначных значений.

Объем торгуемого «бумажного золота» заметно превышает объем физического золота на рынке, об этом неоднократно говорили эксперты. Такая же история с серебром - ежедневный объем торгов ценными бумагами, связанными с серебром, составляет около одного миллиарда унций, но все годовое производство на самом деле составляет всего 800 млн унций! Когда-нибудь рынок поймет горькую правду. И когда этот день наступит, логично ждать резкого роста цен на золото и серебро, хотя некоторые финансовые эксперты и будут удивляться такой динамике...



