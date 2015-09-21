EURUSD. Время фиксить прибыль.

R4 1.1460 дневной максимум 18 сентября

R3 1.1390 дневной максимум 21 августа

R2 1.1370 дневной максимум 14 сентября

R1 1.1330 дневной максимум 21 сентября

1.1190 текущая цена

S1 1.1170 дневной минимум 10 сентября

S2 1.1130 дневной минимум 9 сентября

S3 1.1090 дневные минимумы 3 и 4 сентября

S4 1.1015 дневные минимумы 19 и 20 августа

Вероятно, кого-то может удивить стремительное падение пары вот уже второй день подряд, после того как Федеральный Комитет оставил учетную ставку на прежнем уровне, а последующая пресс-конференция его главы была оценена как относительно мягкая, и не содержала четких сигналов относительно даты начала нормализации монетарной политики. Дело в том, что такое развитие событий было широко ожидаемо участниками рынка, и на фоне этих ожиданий евро выросло с 1.1090 до 1.1420 менее чем за две недели. Когда же слухи стали фактами, они, по старой доброй традиции были проданы, и теперь рынок закладывает в цену новые слухи, а они для пары весьма негативны. Пас со стороны Федерального Резерва в минувший четверг расценивается большинством всего лишь как пауза перед неминуемым в ближайшие месяцы повышением учетной ставки, в то время как готовность ЕЦБ расширить программу количественного ослабления свидетельствует о явно противоположном векторе монетарной политики. Учитывая, что экономика Еврозоны нуждается в дальнейшем ослаблении евро, Марио Драги, по своему обыкновению, скорее всего, не преминет напомнить об этой противоположности векторов не далее, чем в ближайшую среду. Поэтому как минимум до среды пара будет оставаться под давлением.

В четверг на этой неделе предстоит также выступление Джанет Йеллен. Неизвестно, будет ли ей что добавить после недавней пресс-конференции, но недавние комментарии ее коллег Вильямса и Балларда были довольно жесткими.

Техническая картина и торговая стратегия.

Потеря 1.12ой фигуры придала паре нисходящий импульс. Дневные индикаторы направлены вниз и имеют еще достаточно места для продолжения движения, в то время как часовые уже достигли уровней экстремальных значений, предупреждая о возможной паузе в снижении. Пара уже приближается к уровням, с которых стартовал недавний рост перед заседанием Комитета, и помимо предстоящего выступления Драги, особых причин для стремительного дальнейшего падения нет. Поэтому я вышел из своей короткой позиции, а тем, кто их еще удерживает, я бы рекомендовал поискать точку выхода в интервале 1.1160-30.