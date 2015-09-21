Доллар просел против евро и иены, но держится выше пятничных минимумов

В понедельник доллар опять снижается против евро и иены, но удерживается выше своих недавних минимумов. На рынки давит опасность того, что основные мировые центробанки могут ослабить политику после того, как ФРС на прошлой неделе снова отложила повышение процентной ставки.

К 9.14 мск против корзины из шести основных валют доллар торгуется на уровне 95,28 пункта, что значительно выше пятничного минимума в 94,063 пункта (самого низкого уровня с 26 августа).

Евро вырос на 0,11%, до 1,1311$, но остается ниже пятничного пика в $1,1460.

Против иены доллар снизился на 0,08% до отметки в 119,91. Это выше пятничного провала до 119,04. Аналитики японских банков отмечают: судя по тому, что доллар сумел удержаться в пятницу выше 119,00 иены, доллар, вероятно, останется в нынешнем диапазоне. По их словам, сложно ожидать, что доллар упадет до уровней прошлого месяца в 116 ¥.

В целом, по словам трейдеров, сегодняшнее восстановление доллара от пятничных минимумов — это скорее коррекционный отскок, чем возвращение к бычьему тренду.

Учитывая возможность того, что Банк Японии и ЕЦБ в конечном итоге могут активизировать свою программу денежно-кредитного стимулирования, трейдеры, вероятно, не захотят продавать доллар слишком агрессивно. Такую точку зрения высказывают аналитики рынка. В то же время, и покупать доллар пока рискованно, поскольку сроки повышения ставки снова отодвинулись на неопределенный срок.

Настроение у долларовых быков улучшилось в субботу, после того, как президент ФРС Сан-Франциско, Джон Уильямс, заявил в субботу, что рост ставок в США все еще очень вероятен, и мы «буквально в волоске» от него.Тем не менее, вялая инфляция в США, заботы о мировой экономике, нестабильность финансового рынка — все эти факторы поставили трейдеров в условия серьезной неопределенности. Никто не знает, когда же действительно ФРС будет готова начать рост ставок.

Центром внимания на этой неделе будет Китай и его отчет о PMI в среду. Торги в Азии в начале недели будут довольно сонными: в Японии идут длинные трехдневные выходные, рынки здесь заработают только в четверг.



