Как поставить на ставку и заработать. Торговый план.

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1.1280 текущая цена

S1 1.1210 дневной минимум 16 сентября

S2 1.1170 дневной минимум 10 сентября

S3 1.1130 дневной минимум 9 сентября

S4 1.1085 дневной минимум 3 сентября

Вот и настал день, когда всем нужно принимать решения. Членам Федерального Комитета нужно решать, поднимать ли сегодня учетную ставку, а участникам рынка нужно решать, как реагировать в том или ином случае. Мнения относительно исхода сегодняшнего заседания разделились. Примерно 70% аналитиков полагают, что монетарная политика пока останется без изменений, в то время как 30% ожидают ее ужесточение. Аргументов и контраргументов достаточно и у тех и у других, хотя, пожалуй, несколько больше у первых, и у каждого, безусловно, есть свое мнение. Однако детально разбирать все это сейчас не стоит, так как каким аргументам чиновники Федерального Резерва придадут большее значение достоверно сказать невозможно, а можно лишь гадать или исходить в своих торговых решениях из собственной или рыночной оценки вероятностей.

Для того, чтобы составить торговый план на это событие, важно помнить, что оно состоит из двух частей. Первая часть – непосредственно оглашение учетной ставки, вторая – последующая через 30 минут пресс-конференция. Обе они непосредственно связаны между собой, однако исходя из постулата «покупай слухи, продавай факты», более важное и определяющее значение будет иметь именно вторая часть. Само решение – это факт. Безусловно, оно создаст определенный импульс, так как в рынок сразу будут входить те, кто его ожидал для открытия позиции и те, кто его не угадал, рассчитывая на другое решение, оказавшись неверно позиционированным. Другими словами, те, кто не следует постулатам. Тон последующей пресс-конференции, а в особенности точечная диаграмма, в которой члены комитета отмечают свое видение динамики учетной ставки как в ближайшее время, так и в отдаленной перспективе – это своего рода слух, ожидание, в направлении которого будут входить инвесторы и другие долгосрочные игроки.

Рассмотрим варианты развития событий:

1. Учетная ставка остается на прежнем уровне (вероятность 70%). Учитывая то, что экономические показатели США, за исключением инфляционных, последнее время демонстрируют положительную динамику, это будет означать, что члены Комитета серьезно озабочены внешними дестабилизирующими факторами, такими как замедление экономического роста в Китае и других развивающихся странах, временами провоцирующее панические распродажи на мировых фондовых площадках. Несмотря на то, что такое событие широко ожидаемо, существенный импульс пары наверх вполне вероятен. Разочарованными останутся около 30% участников рынка. Однако входить в покупки будет весьма рискованно, так как от пресс-конференции в таком случае, будут ожидать четких намеков на повышение учетной ставки в декабре или даже в октябре, и многие трейдеры могут использовать более высокие уровни для входа в лонги по доллару.

Рекомендации:

Агрессивная: За 10 секунд до публикации выставить Buy stop на 15п (4х знак) выше текущей цены. Удерживать ордер желательно не более 5-15 минут, до уровня не выше 1.1460. При первых признаках остановки и разворота перевернуть позицию в короткую.

Консервативная: Дождаться окончания импульса и до начала пресс-конференции войти в продажи по более высоким уровням в интервале 1.1380-1.1460 или по обстоятельствам.

Последующая пресс-конференция оказывается жесткой и содержит намеки на повышение учетной ставки в текущем году и существенное ее увеличение в будущем году (вероятность 90%). Совокупная вероятность 63%.

Рекомендации: удерживать продажи в течении нескольких дней, так как нисходящее движение может быть плавным, до уровней 1.1230 минимум, 1.1020 максимум.

Последующая пресс-конференция оказывается мягкой и содержит намеки на перенос начала нормализации монетарной политики на будущий год (вероятность 10%). Совокупная вероятность 7%.

Рекомендации: закрыть шорты и перевернуть их в лонги. Удерживать до 1.1550 минимум, 1.1690 максимум. При прорыве августовских максимумов в районе 1.1715, покупки можно будет возобновить.

Учетная ставка увеличивается на 0,25% или 0,125%. Такое решение может отражать оптимистическую оценку чиновниками Комитета перспектив роста инфляционных показателей и устойчивости американской экономики от воздействия внешних негативных факторов. А может и не означать всего этого. Все покажет пресс-конференция. Врасплох будут застигнуты многие, поэтому первый импульс вниз может быть достаточно сильным.

Рекомендации: За 10 секунд до публикации выставить Sell stop на 15п (4х знак) ниже текущей цены. Удерживать как минимум до начала пресс-конференции.

Последующая пресс-конференция оказывается мягкой и содержит намеки на то, что больше повышения учетной ставки в этом году не будет, и в дальнейшем темпы ужесточения монетарной политики будут весьма умеренными (вероятность 70%). Совокупная вероятность 21%.

Рекомендации:

Консервативная: Закрыть продажи.

Агрессивная: Закрыть продажи, открыть покупки от уровней не выше 1.1110.

Последующая пресс-конференция оказывается жесткой и содержит намеки на возможное еще одно повышение учетной ставки в текущем году, и существенное ее увеличение в течение будущего года (вероятность 30%). Совокупная вероятность 9%.

Рекомендации: Удерживать продажи до уровня 1.1030 минимум, 1.0830 максимум.