Иран снизил цены на нефть до минимума 2012 года

Цены на нефть продолжают падение

Иран стремится вернуть себе долю нефтяного рынка.

Цена на нефть сорта Iranian Light в четвертом квартале 2015 года снижена до минимума с четвертого квартала 2012 года, сообщает агентство Reuters.

Наценка к котировкам на торговых площадках в Омане и Дубае, по его данным, составит лишь 0,25 долларов против 0,35 долларов в августе, в результате чего иранская нефть в октябре 2015 года будет стоить лишь на 0,15 доллара дороже саудовской Arab Light.

Таким образом Иран стремится вернуть себе долю рынка, потерянную из-за санкций США и Европы, в то время как азиатские покупатели требуют снижения цен с учетом избытка нефти на мировом рынке, отмечают эксперты.

EIA впервые снизило прогноз спроса на нефть на следующий год

Судя по данным об отгрузках, в сентябре продажи иранской нефти упадут до полугодового минимума.

8 сентября цены на нефть начали расти на фоне положительных сообщениях из Китая.

Ранее сообщалось, что Иран намерен наращивать добычу нефти «любой ценой».

Власти Саудовской Аравии решили сократить бюджетные расходы в связи с падением цен на нефть.