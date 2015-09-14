ФРС возглавляет парад центробанков на этой неделе

ФРС США занимает центральное место среди ньюсмейкеров наступившей недели, хотя и других новостей будет достаточно. Инвесторы теоретически ждут и промышленных данных из Китая, и статистики по инфляции в еврозоне, и решений по процентным ставкам в Японии и Швейцарии. В последнее время многие соглашаются с тем, что гадать, поднимет ФРС ставку или отложит это событие до декабря, — бесполезное занятие. Рынки не могут прочитать сигналов. Поэтому последние недели отличаются большой нервозностью и волатильностью рынков.

Неожиданное падение безработицы до 5,1% и пересмотр роста во втором квартале дают основания надеяться на рост ставки. Однако инфляция остается неудовлетворительной, а обстановка на глобальных рынках очень неутешительная. Некоторые эксперты спорят против увеличения ставки — к их числу относится, например, бывший министр финансов США, Ларри Саммерс.

«Мне кажется, комитет по открытым рынкам тоже до сих пор не понимает, какое решение будут правильным, и именно поэтому они ждут до последней минуты. Скорее всего, они до сих пор не определились», — говорит Торстен Слёк, главный международный экономист Deutsche Bank.

Ключевое беспокойство у ФРС вызывает замедление Китая: за минувший год импорт снизился на 14%, уже десятый месяц подряд. Данные, вышедшие в воскресенье, показали, что инвестиции в основной капитал и объем промпроизводства за август в Китае снова оказались ниже прогнозных. Это продолжает вызывать тревогу рынков и усиливает вероятность того, что в третьем квартале ВВП будет ниже 7% впервые после того, как начался глобальный кризис.

В Европе главным событием недели будут окончательные данные по инфляции по еврозоне за август, которые выйдут в среду. Скорее всего, они добавят аргументов для ЕЦБ к тому, чтобы усилить программу количественного смягчения. Рост цен стабильно держится на уровне 0,2%. Это в 10 раз ниже целевого уровня, установленного ЕЦБ (2%), к тому же Марио Драги недавно предупреждал, что еврозона может опуститься назад в дефляцию из-за слабого роста развивающихся рынков и удешевления импортных товаров.

Решение по процентной ставке ожидается от Национального банка Швейцарии. Эксперты прогнозируют, что здесь сохранят действующую политику. От руководителя центробанка ждут намека на то, что НБШ готов увести ставки по депозитами еще глубже в отрицательную территорию, если это будет необходимо.

Объявит свое решение по ставке и Банк Японии: это случится завтра, во вторник. Руководитель японского регулятора, Харухико Курода, как ожидается, может снизить в своем выступлении прогнозы по экспорту. Однако, по мнению экспертов, вряд ли он снова понизит процентную ставку.



