5
240
Прогноз по audcad
|1- c\1
|2 - Б/О1 но П/ГП ОТРАБ. Ц
|3- ПЦ ОТРАБ.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_1920.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_60342.png
Viktor Shekhovtsov:
|1- c\1
|2 - Б/О1 но П/ГП ОТРАБ. Ц
|3- ПЦ ОТРАБ.
|1/8* /2/
|2**Б/Ф 0.9765=300 Б/К
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_2705.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Viktor Shekhovtsov:
|1/8* /2/
|2**Б/Ф 0.9765=300 Б/К
|1- 2\ \Д 1/ *Б/О1
|2- Д\В 0.9307=150 *Б/Ф Б/О1
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_12376.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Viktor Shekhovtsov:
|1- 2\ \Д 1/ *Б/О1
|2- Д\В 0.9307=150 *Б/Ф Б/О1
|АС30\0.9407
|3
|1
|\Д
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_48038.png
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