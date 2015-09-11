Министр финансов Германии предупредил о новом «пузыре» на мировых биржах

Мир может столкнуться с новым финансовым «пузырем», заявил германский министр финансов Вольфганг Шойбле. «Мы определенно движемся к следующему «пузырю», — приводит Financial Times его высказывание. «Мы должны извлечь уроки из последнего кризиса», — сказал он, имея в виду глобальный финансовый кризис 2008–2009 годов.

Мрачные прогнозы Шойбле в отношении рисков мировой политики легких денег, надувающей «пузыри» активов, хорошо известны, пишет FT. Однако его последние критические замечание приобретают особый вес, отмечает издание.

Позиция, которую высказал Шойбле, совпадает со сдвигами на развивающихся рынках, особенно в Китае, и с коррекцией на ведущих развитых рынках, возглавляемой США, напоминает FT.

Шойбле подчеркнул, как он уже делал это прежде, что только с помощью монетарной политики нельзя решить мировые экономические проблемы. Он добавил, что необходимы структурные реформы.

«Мы должны уделять больше внимания сущности реальной экономики. Слишком сильная концентрация на экономике финансов не дает устойчивости», — сказал германский министр.

