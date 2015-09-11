8
190
Прогноз по nzdcad
|1-8Ч 3\
|2 -ОСТ. Б/О Д/Д 0.8625=280
|3-
|Б/О
|
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_23437.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
|1-8Ч 3\
|2 -ОСТ. Б/О Д/Д 0.8625=280
|3-
|АС1 -ПЦ/
|Б/О
|/П ПЦ/ =Б/О1
|
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
|
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_32606.png
|АС4\П \0.8283
|1Д \3\ 1/
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_32777.png